Dünya çapında genel olarak oyunlar lig usulü bir müsabaka üzerinden değerlendirilir. Örneğin futbolda sezon sonunda birinci bitiren takım şampiyon olur. Bu durum dünyanın değişik noktalarındaki farklı spor dalları üzerinde de geçerlidir. Ancak basketbol ile beraber bazı oyunlarda şampiyonun belirlenmesi değişkenlik göstermektedir. Bu doğrultuda sezon sonunda lig bittiği zaman dörtlü final oynanır. Dörtlü finali bitmesi ile beraber sezon sonu adına şampiyon belirlenir ve o sezonun şampiyonu olur.

Basketbolda Dörtlü Final nedir?

Basketbolda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri olarak dörtlü final ön plana çıkıyor. Türkçede dörtlü final şeklinde bilinirken uluslararası çapta Final Four olarak öyle çıkar. Basketbol başta olmak üzere birçok farklı spor organizasyonunda şampiyonu belirlemek için değerlendiren final maçları şeklinde ifade edilebilir.

Bu statüye dahil olmuş takımlar kapsamında dörtlü final oynanır ve buna bağlı olarak galip gelen takım şampiyon olur. Genelde bir sezon içerisinde lig tamamlandığı zaman dörtlü final oynanır ve sonuç olarak o yılda yılın takımı ve şampiyonu belli olur.

Dörtlü Final ne demek?

Bir yıl içerisinde lig açısından sezon tamamlandığı zaman şampiyonu belirlemek için 4 takım kendi aralarında oyun oynar. Yani kendi aralarında yine bir lig oluşturur ve puan toplarlar. Aynı zamanda yarı final ve final usulü üzerinden de değerlendirildiğini söylemek mümkün. Bu doğrultuda yapılan müsabakalar ile beraber galip gelen takım basketbol sezonu için şampiyonluğunu ilan eder. Aynı zamanda alınan puanlamalar ve galibiyetler üzerinden, uluslararası çapta ülkeyi temsil edecek olan takımlar da bu şekilde belli olur.

Profesyonel olarak basketbol oynanan bütün farklı ülkelerde dörtlü final geçerlidir. Hem lig usulü olarak hem de uluslararası çapta değerlendirilen turnuvalar konusunda dörtlü final mutlaka oynanır. Bu doğrultuda global açıdan ele alındığı zaman Final Four olarak bilinmektedir. Özellikle Avrupa kupaları açısından öncelikle gruplar birbirleri arasında maç yaptıktan sonra dörtlü final üzerinde Avrupa şampiyonu belli olur. Ancak söz konusu Basketbol Dünya Kupası turnuvası olduğunda normal eleme usulü devreye girer ve turnuva buna göre düzenlenir.