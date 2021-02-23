Basketbol karmaşık saha için oyun planları üzerine oynanan eğlenceli bir spor dalıdır. Dünya çapında en çok sevilen oyunlardan biri olarak da öne çıkıyor ve sokaklara kadar yaygın olarak gidiyor. 5 kişiden kurulu olarak oynanan basketbol içerisinde farklı görevler bulunmaktadır. Bu görevler oyuncuların bulundukları yere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aynı zamanda saha içi görevler oyuncunun yetenekleri ve boy uzunluğuna göre de verilir. Bu görevler arasında cornerman da bulunur.

Basketbolda cornerman nedir?

3 numara (kısa forvet) oynaması ile beraber 4 numara (uzun forvet) oynayabilecek yapıya ve yetenekleri sahip saha içi basketbol oyuncusuna cornerman denir. Bu iki pozisyonda da oynarken takımın oynadığı plana bağlı olarak farklı kısımlarda görevini üstlenir. Böylece hem skora katkı yaparken hem de oyun için plana dahil olarak destek verir. Özellikle saha içinde topun dönmesi ve planın işlemesi için büyük bir öneme sahiptir.

Basketbolda cornerman görevleri nelerdir?

Basketbol oyuna göre cornerman çok kısa ya da çok uzun olmadığı için hem 3 numara hem de 4 numara olarak oynayabilir. Yani saha içinde hem bir şutör hem de bir forvet şeklinde ifade edilir. Özellikle pota altı oyunlarda öne çıkarken aynı zamanda üçlük atışlarda büyük bir öneme sahip oyunculardan biridir. Oyunun planı ve dönüşüne bağlı olarak hem 3 hem de 4 numara olarak farklı pozisyonlara saha içerisinde geçiş yapar. Bu sebepten dolayı basketbolda en önemli oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.

Basketbolda cornerman ne yapar?

Basketbolda hem oyun planını devam etmesi hem de skor elde edebilmek için cornerman büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda gerektiği yerlerde şutör olarak görev yaparken gerektiği zamanlarda ise pivot görevini üstlenir. Genel olarak ise ortak şekilde takımın skorunu yüklenen önemli bir oyuncudur. Bu sebepten dolayı mutlaka ilk 5 içerisinde bu konuda yetenekli ve becerisi olan oyuncular cornerman olarak görev yapar. Sadece yetenekleri değil aynı zamanda oyun görüşleri üzerinden de bu görevi üstlenirler. Böylece skora katkı yaparken oyunun dönmesi ve planın işlemesi içinde oyuna dahil olurlar.