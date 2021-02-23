Basketbolda guard, şutör guard, kısa forvet, uzun forvet ve pivot gibi pozisyonlar bulunmaktadır. Bu pozisyonlar arasında en önemli olanlardan biri de combo garddır.

Basketbolda combo guard nedir?

Combo guard aslında şutör gard ve gard pozisyonlarının karışımı bir pozisyondur. Fakat bu tarz oyuncular tam bir şutör gard ya da tam bir gard gibi de oynamazlar. Combo guard pozisyonunda oynayan oyuncuların ortalama boy aralığı 188 cm ila 192 cm arasındadır.

Combo guardlar basketbolda özellikle 1990'lı yılların başında aktif olarak kullanılmaya başlandılar. Allen Iverson ya da Penny Hardaway gibi oyuncular bu pozisyonda türlerinin ilk örnekleriydi. Yine de bu oyuncular yalnızca gard ya da yalnızca şutör gard olarak da oynayabiliyorlardı.

Combo guard'ın görevleri nelerdir?

Combo guardların görevlerinin başında oyun kurmak gelmektedir. Takımlarının hücum organizasyonları yönetmekle görevlidirler. Aynı zamanda bu tarz oyuncuların bireysel yetenekleri de üst seviyededir. Bu yüzden tek başlarına oyunun gidişatına etki etme özellikleri de vardır. Şut atma yetenekleri üst düzey olduğundan, takımlarının skor yükünü taşımak Combo guardların başlıca görevleri arasında yer almaktadır.

Combo guard ne yapar?

Combo guardlar temelde takımlarının sayı üretmesine maksimum fayda sağlarlar. Gerek asist ve gerekse de sayı konusunda çok yüksek sayılara ulaşabilirler. Dolayısıyla bu durum Combo guardları her takım için aranan oyuncular konumuna getirmektedir. Tel başına takımını sırtlayan ve hatta bu şekilde takımına şampiyonluk getiren en önemli oyuncular arasında Miami Heat'in Combo guardı Dwynae Wade gösterilebilir.

Gelmiş geçmiş en iyi combo guardlar

NBA tarihinde pek çok combo guard gelip geçmiştir. Hali hazırda oynamaya devam eden pek çok combo guard bulunmaktadır. Combo guardlar pek çok özellikleri ile Jason Kidd, Steve Nash ya da John Stockton gibi saf oyun kuruculardan ayrılırlar. Dolayısıyla combo gardları, gardlardan çok daha ayrı bir yere koymak gerekir.

NBA'e damgasını vurmuş ve efsaneleşmiş, combo guard özellikleri sergileyen başlıca oyuncuları şu şekilde sıralayabiliriz:

Tyreke Evans

James Harden

Rodney Stuckey

Kobe Bryant

Aynı zamanda Avrupa basketbolunda da Vasilis Spanulis, Bo McCalebb ve Daniel Hackett gibi oyuncular combo gardlara örnek gösterilebilir.