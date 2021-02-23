Basketbolda oyuncular topu çembere göndererek sayı almak için uğraşır. Savunma yapan takım ise, sayıyı engellemek ve topu kazanmak için hamleler yapar. Sağıyı engellemek için yapılan en temel hareketlerden bir tanesi de bloktur.

Blok nasıl yapılır?

Blok, savunma yapan oyuncuların en çok tercih ettiği temel hareketler arasında yer alır. Blok yapacak oyuncu, genellikle uzun boylu ve çevik olur. Blok hareketini gerçekleştirdiği zaman da taraftar karşısında büyük beğeni toplar. Blok, genellikle uzun boylu oyuncuların hücum yapan takımını kendi tarafından karşılayarak rakibinin çembere şut atmasını engellemek için elleri ile topu engelleme hareketidir.

Blok yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Blok yapan oyuncu rakibine sert bir temasta bulunmaz. Yapacağı temasın tamamını topa yapması gerekir. Fakat oyuncu top yerine rakibine temasta bulunursa faul olur. Aynı zamanda oyuncular blok yaparken oyuncuların da hücum ile faul kazanma şansı olur. Bu konularda oyuncuların dikkatli davranması gerekir. Bir oyunda çok fazla blok yapılmaz. Blok yapılması gereken zamanın doğru belirlenmesi gerekir.

En iyi blok atma teknikleri nelerdir?

Basketbolda kritik anlarda yapılan blok, oyunun seyrini tamamen değiştirebilir. Doğru zamanda doğru hamle yapmak bu anlamda çok önemlidir. Blok yapacak kişinin yükseklere kadar sıçrayabilmesi çok önemlidir. Takipten kısa bir süre sonra sıçramak sizi fark yemekten kurtarabilir. İyi bir blok yapabilmek için öncelikle oyuncunun özgüveninin yüksek olması gerekir.

Uzun boy avantajını kullanan pek çok oyuncu, kritik anlarda blok basarak oyunun seyrini değiştirebilir. Takipçilik ve gizlilik ile blok basma imkanınız da artar. Arkasından gizlice geldiğiniz oyuncu blok karşısında çaresiz kalır. Her zaman blok basamayabilirsiniz. Bu nedenle farkındalık oldukça önemlidir.

Basketbolda blok kuralları nelerdir?

Blok, top eldeyken ve yükselirken yapılır. Top inişe geçtikten sonra da yapılan müdahaleler genellikle basketi önlemeye yönelik olur ve rakibin hanesine bu durum artı olarak yansır.

Turnikelerde top panyaya çarpmadan önce topa vurulursa yapılan blok geçerli olur. Ama çarptıktan sonra topa dokunulursa da basketi engelleme sayılır.

Blok yapılırken şiddetli bir şekilde rakibe vurulursa ya da yanlışlıkla rakibe temas edilirse faul sayılır.