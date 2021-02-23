Basketbolda asist teriminin anlamı şu şekilde olmaktadır. Basket atmaya giden bir oyuncuya verilen pasa asist ismi verilmektedir. Bir pasın asist olup olmadığı her zaman net olmamaktadır. Bu sebeple istatistikler değerlendirilirken inceleme yapılması gerekmektedir. Bazı durumlarda ise basket almaya giden oyuncu pası altıktan sonra sektirmekte ve bu şekilde basket atmaktadır. Bu pasın da asist olduğu düşünülmesine ve bazı istatistiki bilgiler hazırlanırken bu pasların da sayılmasına rağmen gerçek anlamda asist olmamaktadır. Çünkü basket atmaya giden oyuncunun pası aldığı gibi, topu potaya atması gerekmektedir. Ancak bu şartlar altında asistten söz edilebilir.

Basketbolda asist nasıl yapılır?

Basketbolda asist yapmak bencil olmanın tam zıttı bir hareket olmaktadır. Basketbolda takım oyunlarından birisi olması sebebi ile asist oyunun dayanak noktalarından birisi olmaktadır. Asist oyun için o kadar önemlidir ki, basketbol camiasında asist kralları seçilmektedir.

Asist nasıl yapılır sorusunun cevabı ise şu şekilde olmaktadır. Bir oyuncu topa sahip olmasına rağmen basket atma şansı yok veya çok azsa, diğer bir yandan basket atma olasılığı çok yüksek olan bir arkadaşı varsa topu ona paslar. İşte basketbolda asist olması için yapılması gereken bunlar olmalıdır. Daha kısa bir anlatımı ile en çok basketbol atma şansına sahip olan kişiye pas atılması olmaktadır.

En iyi asist yapma teknikleri nelerdir?

Asist temel olarak bir oyuncunun aynı takımda oynayan diğer bir oyuncuya attığı pas olmaktadır. Bu sebeple de en iyi pas atma teknikleri ile en iyi asist atma teknikleri aynı olmaktadır. Pas atmanın tanımı ise şu şekilde olmaktadır.

Pas atmak, Bir oyuncunun takım arkadaşına topu bir elle veya iki elle atması olmaktadır. Basketbol oyununun temeli olan pas, bu sebeple birçok tekniğe sahip olmaktadır.

İlk pas tekniği yer den pas olmaktadır. Bu pas çeşidi birbirine yakın olan oyuncular arasında tercih edilmektedir. Topun yere değme yeri yaklaşık olarak aradaki mesafenin 2/3'ü olmalıdır. Pası atan oyuncunun küçük bir adım ile öne gelmesi isabeti kolaylaştırmaktadır.

Tek elle pas ise genellikle akan oyunlarda hızlı bir şekilde pas vermeyi kolaylaştıran bir teknik olmaktadır.

Tek el alttan pas ise oyunda en az tercih edilen pas çeşidi olmaktadır.

Çengel pas ise oyunun en karakteristik pozisyonlarından birisi olmaktadır. Oyuncular sıkıştıklarında ve kısa paslarda genellikle bu pası kullanırlar.

Arkadan pas ise geride kalan oyuncuya verilen paslardan olmaktadır.

Baştan pas ise pasın kafa üzerinden atılması ile gerçekleştirilir.

Göğüs pası ise topun göğüs hizasından çıktığı paslardır.