Basketbolculardan 'çocuk hastalara' anlamlı ziyaret!

Galatasaray, Beşiktaş ve Darüşşafakalı basketbolcular, çocuk hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Bahçelievler Memorial Hastanesi’nde tedavi gören çocuklarla moral ve motivasyon için bir araya gelen oyuncular arasında; Galatasaray Doğa Sigorta’dan Göksenin Köksal ile Caner Erdeniz, Beşiktaş Sompo Jpan’dan Erkan Veyseloğlu ve Ömer Umut Al, Darüşşafaka Tekfen’den Emircan Koşut ve Berk Demir vardı. Pediatri polikliniğindeki çocuk hastalarla buluşan basketbolun yıldızları, miniklerle sohbet ederek onlara hediyeler verdi. Oyuncular, poliklinikteki keyifli dakikaların ardından hematoloji tedavisi gören çocukları da kattaki odalarında ziyaret etti.

“KARDEŞLERİMİZE MORAL AMAÇLI GELDİK”

Böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Göksenin Köksal, “Kardeşlerimize moral amaçlı geldik. İdmanlardan ve maçlardan boşluk bulabildiğimiz sürece gelmeye devam edeceğiz. Burada kardeşlerimize hediyelerini verdik, fotoğraf çekildik. Güzel bir organizasyon, daha fazla burada bulunacağız” dedi.

“ONLARIN YÜZÜ GÜLDÜKÇE BİZİM DE GÜLÜYOR”

Zaman buldukça gelmeye devam edeceklerini söyleyen Ömer Utku Al, “Buradaki küçük kardeşlerimizin güler yüzünü gördükçe bizim de yüzümüz gülmeye başladı. Zamanımız oldukça, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Küçük kardeşimize hediyelerini verdik, ziyaretimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.

“MORAL VEREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE”

Çocuklara moral vermekten dolayı duyduğu sevinci dile getiren Emircan Koşut, “Onlara moral, yüzlerine mutluluk getirebildiysek, gülümseme koyabildiysek ne mutlu bize. Beşiktaş’tan, Galatasaray’dan ve Darüşşafaka’dan arkadaşlarımızla geldik. İyi bir ortam vardı, herkes neşeliydi. O yüzden sevinçliyiz. Böyle bir olanağımız olduğunda gelebilmeyi çok isteriz” ifadelerini kullandı.

“KARDEŞLERİMİZİN MUTLULUKLARINI ORTAK OLDUK”

Böyle bir organizasyonun içinde bulunmanın çok keyifli olduğunu söyleyen Berk Demir, “Küçük kardeşlerimizin mutluluklarına ortak olduk. Umarım fırsat buldukça sık sık geliriz, onları tekrar görmek isteriz. Buraya gelerek onların mutluluklarını paylaşmak isteriz. Çok güzel bir organizasyondu, hepimiz burada olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

“ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ”

“Buradaki çocuklara biraz olsun moral verebildiysek ne mutlu bize” diyen Erkan Veyseloğlu ise, “Onlar bizim geleceğimiz, benimde bir kızım var. Artık hayatımızı onlar için yaşıyoruz. Umarım en yakın zamanda sağlıklarını kavuşurlar ve güzel güzel oyunlarını oynarlar” diye konuştu.