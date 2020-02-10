Karar istinaf mahkemesinde bozuldu. Yeniden yargılanan Erdeniz sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

'Arkadaşıma benzetip koluna dokunmuştum'

2017'de yaşanan taciz olayının ortaya çıkmasının ardından Caner Erdeniz ile eşi, oyuncu Müge Boz, sosyal medyada bir açıklama yaptı. Caner Erdeniz “Arkadaşıma benzetip koluna dokunmuştum. Taciz yok” dedi.

Müge Boz: Biliyordum önemsemedim

Müge Boz ise eşini şu sözlerle savundu:

“Her durumda yanındayım”.Benim aile kavramımda her koşulda eşime destek olmak vardır. Caner’in yanındayım. Bu olayı anlatmıştı. Yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bir dava olduğu için önemsememiştim. Zor kullanma, hakaret, şiddet, saldırı söz konusu değil. Para cezasıyla biten dava Aile Bakanlığının itirazıyla tekrar açılmış. Verilen hapis cezası kararı da ertelenmiş. Her durumda eşimin yanındayım"

Caner Erdeniz: Kendisinden özür diledim

Caner Erdeniz'in tam açıklaması ise şöyle:

"Çıkışta aracımı beklerken kalabalıkta bir kız arkadaşımı gördüğümü sandım. ‘Merhaba’ demek için gidip omzuna dokundum. Dönünce, o olmadığını anladım. ‘Pardon’ dedim. Arabama binip gittim. İki hafta sonra karakoldan ifade vermem için çağırdılar. Şok oldum. ‘Yanlış anlaşılma var’ dedim. Bu noktaya geleceğini düşünmedim. Omzuna dokunmam dışında temas yok. Ayrıca o kişi ve ailesinden de özür diledim"