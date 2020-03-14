Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile haziran ayında Barcelona’da nikah masasına oturdu. Çiftin kız bebekleri Vina, kasım ayında dünyaya geldi. Müge Boz, Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Boz, kızı ile pilates yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

"Çocuğun emniyeti daha önemli"

Oyuncu, “Bebek, kedi ve köpeğiniz varsa bu stüdyo, pilates size göre” derken, kullanıcılar, “Çocuğun emniyeti daha önemli”, “Bebek tehlikede” ve “Düşme anında tutunma çabası kızını etkiler” gibi mesajlar gönderdi.