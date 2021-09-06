Basketbol turnuvasında şampiyon olan takımlar ödüllerini aldı

İSTANBUL, (DHA) - Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasında dereceye girenlere hediyeler verildi. Güngören Akademi’nin organize ettiği turnuvada birincilik ödülünü Özgürlük Spor kazandı.
İstanbul’da basketbol severler Güngören Belediyesi’nin düzenlediği 3x3 basketbol turnuvasında buluştu. 18-24 yaş grubu arasında düzenlenen turnuvaya 18 takım katıldı. Toplam 54 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verildi.
18-24 yaş grupları arasında gerçekleşen turnuva basketbol severleri aynı sahada buluşturdu. 3x3 basketbol gerçekleştirilen müsabakalar ve final maçı sonrası Özgürlük Spor takımı birinciliğe adını yazdırdı. Dereceye giren takımlara kupaları ve ödülleri basketbol severlerin katılımıyla düzenlenen törenle verildi.
Turnuvanın ardından ayrıca Güngören Akademi’de basketbol kursuna katılan 170 sporcunun da kurs bitirme etkinliği yapıldı.