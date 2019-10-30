Basketbol takımlarından ortaklaşa 29 Ekim paylaşımı

﻿﻿﻿﻿Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden takımlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ‘Sen benim şarkılarımsın’ adlı şarkının sözlerini resmi Twitter hesaplarında, birbirlerini etiketleyerek paylaştı. Ortaya da çok güzel görüntüler çıktı.

İlk olarak Beşiktaş, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla paylaştığı mesajda ‘Sen benim şarkılarımsın’ adlı şarkının “Islak bir yolda yalnız yürürken” dizesine yer verdi ve devam etmesi için Fenerbahçe’yi etiketledi. Fenerbahçe tarafından yapılan paylaşımda da Mustafa Kemal Atatürk anıldı; şarkının “Bambaşka bir şeyi düşünürken, aklımdasın” dizesine yer verildi. Fenerbahçe, paylaşımına Darüşşafa’yı etiketledi.

Paylaşımlar devam etti

Sırayı alan Darüşşafaka da “Geçmiş değil bugün gibi” dizesini paylaşarak topu Galatasaray’a attı. Galatasaray da şarkının “Yaşıyorum hâlâ seni” dizesini paylaşarak ‘mikrofonu’ Anadolu Efes’e verdi. Anadolu Efes “Gündüzümde gecemdesin” dizesini paylaşarak devam etmesi için Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Kulübü’nü etiketledi. Daha sonra kulüpler sırasıyla paylaşımları sürdürdü.