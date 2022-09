Basketbol Süper Ligi’nde heyecan başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2022-2023 sezonu Türkiye'de sporun olmazsa olmazı Digiturk ekranlarında bugün başlıyor. Sporseverlere basketbol şöleni yaşatmaya hazırlanan Digiturk, Avrupa basketbolunun önde gelen liglerinden Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ni 2022-2023 sezonundan başlayarak 3 sezon boyunca Digiturk ekranlarında ve beIN CONNECT’te basketbol severlerle buluşturacak. “Avrupa'nın Yıldızı” ve üzeri paketlere (Avrupa’nın Yıldızı, Sporun Yıldızı, Yıldız Dolu) sahip Digiturk üyeleri Basketbol Süper Ligi’nde haftanın tüm maçlarını beIN SPORTS 5’ten takip edebilecek. Digiturk üyesi olmayan sporseverler ise her hafta iki maçı beIN SPORTS HABER’de şifresiz takip edebilecek.

Basketbol Süper Ligi’nin 57. sezonunun ilk karşılaşması Türk Telekom – Darüşşakafa Basketbol mücadelesi bu akşam 19.00’da beIN SPORTS 5 ve beIN SPORTS HABER ekranlarında olacak. Sezonun birinci haftası aralarından Anadolu Efes – Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka – Manisa Büyükşehir Belediye Spor gibi birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak.

Basketbolun yeni evi: beIN SPORTS 5

Anlaşma kapsamında Digiturk, 30 Eylül’de başlayacak olan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki tüm karşılaşmaları canlı yayınlayacak. Digiturk’te basketbolun evi, yayın hayatına yeni başlayan beIN SPORTS 5 kanalı olacak. beIN SPORTS HABER de ortak yayınla her hafta iki maçı şifresiz olarak seyirciyle buluşturacak.

Digiturk, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ni bir adım daha ileriye taşımak ve ligin hak ettiği değeri görmesini sağlamak adına TBF ile iş birliği yaparak en gelişmiş yayıncılık teknolojilerini kullanacak. Basketbolun yeni evi beIN SPORTS 5’te canlı müsabakaların yanı sıra her Cumartesi ve Pazar saat 11.00’da beIN Basketbol, her Pazartesi 21.00’da Taktik Tahtası ve her Pazartesi 22.00’da Basketbol Süper Ligi Maç Özetleri programları ekrana gelecek. BSL’e dair birçok özel içerik sezon boyunca ekranlara getirilecek. beIN SPORTS 5, basketbolun yanı sıra tenis, yelken, sörf ve motor sporları gibi birçok spor da seyirciyle buluşacak.

BSL İLK HAFTA YAYIN PROGRAMI

30.09.2022 Cuma

19.00 Türk Telekom – Darüşşafaka Basketbol / beIN SPORTS 5 & beIN SPORTS HABER

01.10.2022 Cumartesi

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Aliağa Petkim Spor / beIN SPORTS 5

15.30 Pınar Karşıyaka – Manisa Büyükşehir Belediyespor / beIN SPORTS 5

18.00 Tofaş – Onvo Büyükçekmece Basketbol / beIN SPORTS 5 & beIN SPORTS HABER

02.10.2022 Pazar

13.00 Anadolu Efes – Galatasaray NEF / beIN SPORTS 5

15.30 Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji / beIN SPORTS 5

18.00 Gaziantep Basketbol – Frutti Extra Bursaspor/ beIN SPORTS 5

03.10.2022 Pazartesi

19.00 Beşiktaş Emlak Jet – AYOS Konyaspor Basketbol / beIN SPORTS 5