ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
Ligde üst üste 7 mağlubiyetin ardından geçen hafta Semt77 Yalovaspor'u deplasmanda yenen Petkimspor, 13 maçta 2 galibiyetle halen düşme hattında yer alıyor. Son 2 maçını kazanıp düşme barajından çıkan Denizli temsilcisi Merkezefendi'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. (DHA)