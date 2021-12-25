MENÜ

Basketbol Süper Ligi'nde Ege derbisi: Petkimspor-Merkezefendi Belediyesi

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Ege derbisinde rakip olacak.

25 Aralık 2021, Cumartesi 18:19 Son Güncelleme:
- A +
Basketbol Süper Ligi'nde Ege derbisi: Petkimspor-Merkezefendi Belediyesi

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Ligde üst üste 7 mağlubiyetin ardından geçen hafta Semt77 Yalovaspor'u deplasmanda yenen Petkimspor, 13 maçta 2 galibiyetle halen düşme hattında yer alıyor. Son 2 maçını kazanıp düşme barajından çıkan Denizli temsilcisi Merkezefendi'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...