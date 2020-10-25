Basketbol Süper Ligi’nin her hafta birbirinden heyecanlı iki karşılaşması ve Play-Off maçları TRT Spor 2’den canlı yayımlanacak. 16 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği ligin 54. sezonunda, 7 farklı şehirde oynanan karşılaşmalar TRT Spor 2 ekranlarından basketbol severlerle buluşacak.

Ligdeki 16 takımdan 10’u aynı zamanda Avrupa’da da ülkemizi temsil ediyor. Avrupa’nın en üst düzey ligi, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Eurocup’ta Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor mücadele veriyor. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta, Tofaş, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom bir diğer FIBA organizasyonu olan Avrupa Kupası’nda ise Beşiktaş yer alıyor.

Ligde geride kalan 53 sezonda 11 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşarken, Anadolu Efes 14 kez ipi göğüsleyen taraf oldu. Fenerbahçe Beko ligde 9 şampiyonlukla ikinci sırada yer alırken, Eczacıbaşı 8 şampiyonluk kazandı. Galatasaray ile İTÜ’nün 5’er şampiyonluğu bulunduğu ligde; Ülkerspor 4, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Tofaş 2’şer ve Altınordu ile Muhafızgücü de birer şampiyonluk yaşadı.