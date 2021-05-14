Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:
İlk maçlar
14 Mayıs Cuma:
18.00 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)
Rövanş maçları
15 Mayıs Cumartesi:
16.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara) (Pınar Karşıyaka, seride 1-0 önde)
18.15 Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk) (Fenerbahçe Beko, seride 1-0 önde)
16 Mayıs Pazar:
18.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)
20.15 Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
İlk maçlar
17 Mayıs Pazartesi:
14.00 Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Mamak Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Mamak Belediyesi)
18 Mayıs Salı:
15.00 Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Yalova 90. Yıl)
17.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
Rövanş maçları
20 Mayıs Perşembe:
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)
17.00 Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)
21 Mayıs Cuma:
15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kurtdereli)
17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)