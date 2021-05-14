Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

Basketbol Süper Ligi

İlk maçlar

14 Mayıs Cuma:

18.00 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

Rövanş maçları

15 Mayıs Cumartesi:

16.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara) (Pınar Karşıyaka, seride 1-0 önde)

18.15 Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk) (Fenerbahçe Beko, seride 1-0 önde)

16 Mayıs Pazar:

18.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)

20.15 Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

İlk maçlar

17 Mayıs Pazartesi:

14.00 Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Mamak Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Mamak Belediyesi)

18 Mayıs Salı:

15.00 Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Yalova 90. Yıl)

17.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

Rövanş maçları

20 Mayıs Perşembe:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)

17.00 Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)

21 Mayıs Cuma:

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kurtdereli)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)