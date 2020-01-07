Basketbol sohbetleri Darüşşafaka’daydı

Darüşşafaka gibi köklü bir kulübün varlığının Türk basketbolu için büyük önem taşıdığına değinen Aydın Örs, “Türk basketboluna sayısız isim kazandırmış Darüşşafaka’nın tüm basketbolseverler tarafından sempati ile bakılan bir kulüp olduğunu söyledi. Örs, “Basketbola gönül verip de Darüşşafaka’ya sempati ile bakmayan biri olduğunu düşünmüyorum. Sadece eğitimle Türkiye’nin aydınlık geleceğine katkı vermekle kalmayıp, sporcu yetiştirme konusunda da önemli işlere tarihi boyunca imza atmış olan Darüşşafaka’yı ben de çok seviyorum” dedi.

Darüşşafaka’nın, okul ve sporun yan yana ilerleyebildiği bir sistemin güzel bir örneği olduğuna değinen, eğitimini ABD’de gören kaptan Sinan Güler de, Daçka’nın yakın bir zamanda Eurocup’ta oynayacağı 2. tur maçlarına hazırlandıklarını ifade ederek, “Hedefimiz bu kupada daha yukarıya tırmanmak. Bunun için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Türk basketbolunun parlayan genç yıldızlarından Doğuş Özdemiroğlu ise Darüşşafaka’nın bünyesinden çıkmış bir oyuncu olmanın kendisi için ayrıcalık olduğunu ifade ederek, bu süreçte yaşadığı zorlukları ve yaptığı fedakarlıkları anlatırken, Milli Takım’a yeni bir oyuncu devşirme konusunda da en doğru kararı Milli Takım başantrenörü Ufuk Sarıca’nın vereceğini ancak aynı takımda oynamış olmaları nedeniyle kişisel tercihinin Scottie Wilbekin olduğunu ifade etti.



