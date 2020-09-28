Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına tam destek

Yeni formatta BCL 2020-21 normal sezonunun sekizli dört grup yerine, her biri dört takımdan oluşan sekiz grup halinde oynanması kararı alınmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz senelerle aynı maç günü takvimi (Salı ve Çarşamba günleri) korunurken, bu değişiklik BCL maçlarının haftalık olarak düzenlenmesini güvence altına alınmıştı. Bu değişiklik sayesinde her hafta maç oynanmasına olanak tanınırken, gruplardaki takımlar dönüşümlü olarak 2 haftada bir maç yapmış olacak.

Yeni format takımların uluslararası seyahatlerini azaltırken, ulusal liglerin programlarını etkilemeden onlara daha fazla esneklik sunacak. Güncellenen formatla, ayrıca, turnuvanın bütünlüğünün korunması ve sezonun tamamlanmasının sağlanması hedefleniyor.

BCL’de yer alacak Türk takımlarının başantrenörlerinin formt ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

Darüşşafaka Tekfen – Selçuk Ernak

“Avrupa kupalarının oynanması için şartlar Avrupa genelinde oldukça zor. Bu noktada Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin aldığı kararı yerinde buluyorum. Daha gerçekçi bir plan bu. Normal sezonu kısa tutup, seyahat sayısını azaltmak, maçların gruplara göre iki haftada bir oynanması, sıklıkla teste girilen ve hemen hemen bütün ülkelerde pozitif sonuçlara rastlanan bir ortamda takımların kendisini toplayabilmesi için gerçekçi olarak sunulmuş bir plan. Yaşadığımız bu günlerde bir önemli nokta da lige başlamaktan öte, ligi bitirebilmek. Umut ediyorum başladığımız gibi bitirebiliriz.”

Galatasaray Doğa Sigorta – Ertuğrul Erdoğan

“Gruplara bakılınca Türk takımları biraz dezavantajlı gibi duruyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir turnuva haline geldi ve biz de zorlu gruplardayız. Tabii bundan öte, saha içinde zorlanacağımız kadar saha dışında da zorlanacağız bu sene pandemi dolayısıyla. Ancak Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin oynanması çok önemli. Biz de hala transfer arayışımızı Avrupa oynanacak şekilde sürdürüyoruz. Türkiye Ligi’nin de, Avrupa maçlarının da oynanması çok önemli. Özellikle Avrupa, çünkü her ülkenin basketbol ekonomisi açısından önem teşkil ediyor. Bizle sağlıkla ilk maçımıza hazır olmak için çalışıyoruz. Bizim gruba bakılınca seyahatlerimiz hemen hemen hep aktarma ile uzun seyahatler olacak gibi gözüküyor. Tabii bu bizim adımıza riski artırıyor. Pandemi süresince risk hiçbir zaman sıfıra inmeyecek. Bu noktada, riski azaltacak her türlü önlem ve formatı destekliyorum. Basketbol Şampiyonlar Ligi yönetimi de riski en aza indirmek için uğraşıyor. Ben bu yaptıklarını çok sağlıklı ve doğru buluyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız, umuyorum sağlıklı bir şekilde başlar ve bitiririz.”

Pınar Karşıyaka – Ufuk Sarıca

“Basketbol Şampiyonlar Ligi formatı zorunluluktan değiştirdi. Tabii ki biz isterdik ki alıştığımız formatla oynayalım. Ancak pandemi nedeniyle normal formatta oynamak riski yükseltebilirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi de takımların gidiş gelişlerini, pozitif çıkabilecek oyuncuları ve maçlar öncesi ayarlamaları düşünerek formatı güncelledi diye düşünüyorum. Gruplar oluşturulurken belki tekrar kura çekilebilirdi. Bizler, geçtiğimiz senelerden her kupada haftada iki maç oynamaya alışmıştık. Yeni formatta iki haftada bir oynayınca ara soğuyacak. Her hafta oynamak konsantrasyon ve motivasyon açısından daha uygun olurdu bence. Ama tabii önemli olan sağlık ve ligi sağlıkla devam ettirip tamamlayabilmek. Diğerlerine göre daha zorlu bir gruptayız, elimizden geleni yapacağız. Umuyorum ligi sağlıklı bir şekilde sonlandırırız.”

Tofaş – Orhun Ene

“Bu format değişikliğini pandemi olmadan önceki dönemdeki mantıkla değerlendirmemiz gerçekçi olmaz. Bu değişiklik hem kulüplerin, hem ülkelerin uyum sağlayabilmesi için yapıldı. İşleyişlerin maçlardan önce daha rahat gerçekleşmesi ve pozitif çıkabilecek oyuncular düşünülerek alınan bir karar ve sonucunda böyle bir plan belirlenmiş. Bunu teknik anlamda veya grupları yorumlamayı doğru bulmuyorum. Bu sene basketbolun hem profesyoneller hem seyirciler açısından devam etmesi lazım. Bunu sağlayacak, böyle bir format lazım. Buna uyan her türlü formatı destekliyorum. Bu işin canlı kalabilmesi ve insanların isteğinin, arzusunun sürmesi için oynamaya devam etmemiz lazım.”

Türk Telekom – Burak Gören

“Gönül isterdi ki daha önce alıştığımız gibi, gruplarda 8 takımla oynayıp daha çok maç yapalım. Ancak günümüz sağlık şartları izin vermeyince, Basketbol Şampiyonlar Ligi de insan sağlığını ön planda tutarak yeni bir formata gitti. Bu durum tabii mecburiyetten ötürü oldu. Maçlar oynanmaya başlandıktan sonra ertelenen maçlar olabilir, onlar da bu sistemde daha rahat organize edilebilir. Artık yorum yapmaktan ziyade, ortaya çıkan durumda oynamamız ve buna hazır olmamız gerekiyor. Anlık reaksiyonlar ve kararlarla ilerliyoruz. İnşallah sezonu tamamlayabiliriz. Basketbolun oynanması ve liglerin tamamlanabilmesi basketbol ekonomisi açısından çok önemli. Tabii bu sağlıkla birlikte mümkün. Muhtemelen seyircisiz olarak maç yapacağız. Geçmişe özlemimiz, geçmişteki anılarımız aklımızda olacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.”



