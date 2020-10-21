Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin yeni adresi Kuzey Amerika

Bu hafta başlayan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 2020-21 sezonu, uluslararası ücretli televizyon yayımcısı BeIN Sports'un yayın haklarını almasının ardından ABD'de ücretsiz olarak gösterilecek.

Turnuva, ağın ücretsiz ve 7/24 İngilizce olan canlı spor kanalı BeIN Sports Xtra ve ayrıca beIN Sports en Espanol'da yayımlanacak. BeIN açılışı İspanya'nın Iberostar Tenerife ve Danimarka'nın Bakken Bears arasında oynanan sezonun ilk maçı ile başladı.

2016 yılında başlayan Basketbol Şampiyonlar Ligi, tarihinde ilk kez Kuzey Amerika’da yayınlanacak.

BeIN Sports'un Kuzey Amerika Genel Müdürü Antonio Briceño anlaşmayla ilgili, “Basketbol Şampiyonlar Ligi, çoğu eski NBA ve NCAA oyuncuları olan Amerikalı ve Kanadalı sporcular için bir liman. BeIN Sports'un dünya standartlarındaki programlarına BCL’yi eklemek her sporseverin beğenisine sunduğumuz eğlenceyi çeşitlendirmemizin bir yolu daha” dedi.

BCL CEO’su Patrick Comninos ise, “Spor ve eğlence konusunda uzmanlaşmış küresel bir yayım ağı olan BeIN ile takım olmak bizim için büyük bir zevk. Maçların ABD'de yayımlanması sayesinde Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin görünürlüğü en üst düzeye çıkacak ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin bu dijital alanda görünürlüğünün genişlediğini görmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

BCL’nin normal sezonu 20 Ekim'de başladı ve 27 Ocak'a kadar devam edecek. Normal sezonun ardından turnuva, Son 16 Turu ile sürecek. BCL’de Türkiye’den; Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Tofaş ve Türk Telekom mücadele ediyor. Normal sezon programına Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi internet sitesinden veya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.