Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin eleme turu formatı güncellendi

Elemelerin müsabaka sistemi; oyuncuların, antrenörlerin ve görevlilerin sağlığını korumak ve güvenliğini garanti etmek, aynı zamanda adil rekabeti korumak ve maç operasyonlarını düzgün bir şekilde organize etmek için, iç ve dış sahada oynanacak maçlar yerine her eleme turu için tek maç olacak şekilde değiştirildi.

Her biri iki yarı final maçı ile bir final maçından oluşan 4 eleme turu oynanacak. Yarı finaller BCL Eleme Turu 1, final maçı ise BCL Eleme Turu 2 olarak geçecek. Eleme turnuvaları iki farklı yerde gerçekleşecek:

A ve B grupları: Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi) – Tassos Papadopoulos Eleftheria Kapalı Spor Salonu

C ve D grupları: Botevgrad (Bulgaristan) – Botevgrad Arena

Yarı finallerdeki grupların ve eşleşmeler şu şekilde:

A Grubu – Nicosia Kıbrıs Rum Kesimi (Eleftheria Kapalı Spor Salonu)

Yarı final 1: Bakken Bears (Danimarka) – Hapoel Tel Aviv (İsrail)

Yarı final 2: Anwil Wloclawek (Polonya) – Belfius Mons-Hainaut (Belçika)

Final: Yarı final 1 galibi – Yarı final 2 galibi

Yarı finaller 23 Eylül Çarşamba, final ise 25 Eylül Cuma günü oynanacak.

B Grubu – Nicosia Kıbrıs Rum Kesimi (Eleftheria Kapalı Spor Salonu)

Yarı final 1: Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi) – Iraklis (Yunanistan)

Yarı final 2: Donar Groningen (Hollanda) – Dnipro (Ukrayna)

Final: Yarı final 1 galibi – Yarı final 2 galibi

Yarı finaller 22 Eylül Salı, final ise 24 Eylül Perşembe günü oynanacak.

C Grubu – Botevgrad, Bulgaristan (Botevgrad Arena)

Yarı final 1: U-BT Cluj Napoca (Romanya) – Igokea (Bosna Hersek)

Yarı final 2: Fribourg Olympic (İsviçre) – Sporting CP (Portekiz)

Final: Yarı final 1 galibi – Yarı final 2 galibi

Yarı finaller 23 Eylül Çarşamba, final ise 25 Eylül Cuma günü oynanacak.

D Grubu – Botevgrad, Bulgaristan (Botevgrad Arena)

Yarı final 1: Tsmoki-Minsk (Belarus) – Balkan Botevgrad (Bulgaristan)

Yarı final 2: Neptunas Klaipeda (Litvanya) – London Lions (Büyük Britanya)

Final: Yarı final 1 galibi – Yarı final 2 galibi

Yarı finaller 22 Eylül Salı, final ise 24 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Bulgaristan ve Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs salgınındaki mevcut durum ve yürürlükte olan yönetmelikler nedeniyle sahalara taraftar alınmayacak. Maçların saatleri ilerleyen dönemde belirlenecek.