Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) 2022 Dörtlü Finali öncesinde basın toplantısı gerçekleşti. İspanya’nın Bilbao kentindeki Bilbao Arena’da gerçekleşen toplantıya takımların başantrenör ve kaptanları katıldı.

Başantrenörler ve kaptanların açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İsrail temsilcisi Hapoel U-NET Holon Başantrenörü Guy Goodes:

“Play-in aşamasında elenip evimize dönmeye çok yaklaşmıştık. Türkiye’de oynadığımız Beşiktaş maçının ardından özgüvenimizi kazandık, kendimize inanmaya başladık ve grubumuzu lider tamamladık. Dörtlü finale gelmeyi başaran ilk İsrail kulübü olduk. Bu bizim için büyük bir başarı. Bunu bir sonraki aşamaya taşımaya çalışacağız.”

İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife Başantrenörü Txus Vidorreta:

“Ben Bilbaoluyum ve burada ev sahibi konumunda olmam ekstra bir baskı. BCL’de ilk kez bir Dörtlü Final’in ev sahibi kulüp tarafından yapılmayacağını iki ay öncesinden öğrenmiştik. Buradaki dört sezonumda da final turnuvasına katılmışken bu sezon burada olmamamız düşünülemezdi. Çözümler ürettik ve burada bulunan diğer takımlar gibi motiveydik. Şu andaki odağımız sadece Hapoel Holon takımı.”

Almanya temsilcisi MHP RIESEN Ludwigsburg Başantrenörü John Patrick:

“Koronavirüs yüzünden kapanmamızın ardından dolu tribünlere karşı oynamak muhteşem bir deneyim olacak. Çok güzel bir salonda oynama fırsatımız var ve burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. En çok da Almanya’yı temsil ettiğimiz ve şampiyonluğu alma ihtimalimiz olduğu için heyecanlıyız.”

İspanya temsilcisi BAXI Manresa Başantrenörü Pedro Martinez:

“Doğru şekilde mücadele etmeyi umuyoruz. Bu kupayı kazanmanın çok zor olduğunu biliyoruz. İyi bir hafta sonu geçirirsek şampiyonluk şansımız var. Bunun için hazırız ve motivasyonumuz yerinde.”

Hapoel U-NET Holon Kaptanı Guy Pnini:

“Burada olmak çok heyecan verici. BCL’deki yolculuğumuza 5 yıl önce başladık. Yolculuğumuz boyunca dersler çıkardık, kendimizi adapte ettik. İlk 3 yılımız zor geçti ancak geçen yıl bizim için büyük bir başarıydı. Bu sene daha da iyisini yapmış olmaktan mutluyum. Avrupa’nın en büyük turnuvasında burada olmak bizim için çok büyük bir iş.”

Lenovo Tenerife Kaptanı Marcelinho Huertas:

“Bizim için muhteşem bir yıldı. Antrenörümüzün memleketindeyiz ve önümüzde büyük bir fırsat var. Bilbao’da daha evvel oynamış takım arkadaşlarımız var. Umarım biraz daha fazla taraftarımız olur ve kupayı Tenerife’ye geri götürebiliriz.”

MHP RIESEN Ludwigsburg Kaptanı Jonas Wohlfarth Botterman:

“Takım içindeki enerji harika. Burada olmaktan çok ama çok mutluyuz. Kulüp tarihinde ikinci kez Dörtlü Final’deyiz. Tüm kulüp gerçekten çok heyecanlı. Rakibimize derin bir saygımız var ancak kendimize güveniyoruz.”

BAXI Manresa Kaptanı Guillem Jou:

“İlk kez Dörtlü Final’de yer alıyoruz. Soyunma odasındaki hava pozitif. Sakin kalıp iyi oynamaya çalışacağız. Umarım iyi maçlar yaparız ve hafta sonunun tadını çıkarırız.”

BCL’in Dörtlü Finali’nin maç programı şu şekilde:

6 Mayıs, Cuma

TSİ 19.00 Hapoel U-NET Holon – Lenovo Tenerife

TSİ 22.00 MHP RIESEN Ludwigsburg – BAXI Manresa

8 Mayıs, Pazar

TSİ 18.00 Üçüncülük maçı

TSİ 21.00 Final



