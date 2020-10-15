Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 2020-21 Sezonu Koronavirüs Protokolü

BCL, Türkiye’den; Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Tofaş ve Türk Telekom’un da dahil olduğu 32 takımla gerçekleşecek turnuvanın 8'er takımlı 4 grup yerine 4'er takımlı 8 grupta oynanacağı yeni formatı ve takvimin buna göre yeniden yapılandırıldığını daha önce duyurmuştu. Yeni formatla her takım, maçların oynanacağı şehirlerin değişmesi ve takvim yükünün azaltılması adına her hafta maç yapmak yerine, 15 günde bir maç yapacak.

Yeni sezon koronavirüs protokolünde BCL, turnuvadaki takımlara iki önemli ek önlem sundu. Bunlardan biri takımlarda olası bir koronavirüs salgını öncesinde daha fazla değişim imkanı sunabilmek için 20 yaşın altındaki takımlara fazladan oyuncu kayıt etme imkanı verilmesi ve diğeri ise maçların ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesinin istenebilecek olması.

Kulüpleri, koronavirüs test sonuçlarından kaynaklanan olası oyuncu kısıtlamaları durumunda desteklemek amacıyla, bir kulübün 2020-21 Basketbol Şampiyonlar Ligi sezonu için kulübün genç takımlarından oyuncuları ek olarak kaydetmesine izin verilecek. Daha spesifik olarak, normal sezon boyunca, 20 yaşından büyük olmayan en fazla 6 oyuncunun, pozitif koronavirüs PCR testi dolayısıyla takım faaliyetlerine katılamayan herhangi bir oyuncu veya oyuncuların yerine kayıt edilmesine izin verilecek. Bu tür oyuncuların kaydı için son an, maçlar öncesinde 2 saat olarak belirlendi ve BCL yönetimi bu süreçte kulüpleri desteklemek için hazır durumda olacak.

Maçların ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesi talebi ise, etkilenen takımın laboratuvar onaylı PCR testlerinin sonuçlarını sunduktan sonra 8 uygun oyuncusunun olmadığı durumlarda ve maçın başlama saatine en geç 72 saat kala talep edilebilecek.

Müsabaka formatının değişmesi ve 2020-21 sezonu için yeni bir takvim belirlenmesinin ardından kulüplerin oyuncu kaydı için belirlenen son tarihler ise şu şekilde değiştirildi:

- 16 Ekim 2020 Cuma (A, B, C ve D grupları için);

- 23 Ekim 2020 Cuma (E, F, G ve H grupları için).

Bu tarihlerden sonra, kulübün kadrosu son kadro olarak kabul edilecek ve BCL normal sezonu boyunca en fazla 4 oyuncu değişikliği / eklemesine izin verilecek.

Ayrıca, belirli bir maç için sınırlı sayıda oyuncunun mevcut olma olasılığı göz önünde bulundurularak, BCL yerli oyuncu kuralında da değişiklik yaptı.

Müsabaka cetvelindeki oyuncu sayısına göre minimum yerli oyuncu sayıları şu şekilde olacak:

11, 12 oyuncu için - 5 yerli oyuncu

· 10 oyuncu için - 4 yerli oyuncu

· 8, 9 oyuncu için - 3 yerli oyuncu

· 6, 7 oyuncu için - 2 yerli oyuncu

· 5 oyuncu için - 1 yerli oyuncu

Hakemlerle ilgili olarak ise, tüm BCL maçlarının mümkün olan en iyi koşullarda yönetilmesini sağlamak için aşağıdaki yollar uygulanacak:

· Her maç için toplam 5 hakem aday gösterilecek; ev sahibi ülkeye çok yakın ülkelerden gelen iki ek hakem "beklemede" olacak ve aday gösterilen hakem / hakemlerden herhangi birinin maça katılamaması durumunda müsait olacak.

· İstisnai olarak, BCL Hakemleri resmi listesinde yer alan ve katılımcı takımlardan biriyle aynı ülkeden olan hakemler BCL maçlarını yönetebilir.

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, BCL’nin 32 katılımcı kulübüne yolladığı mektubunda, “Koronavirüs salgını ile ilgili mevcut bilgiler ve ulusal hükümetler ile spor kurumları tarafından alınan farklı önlemler çok dinamik, durumu çok yakından izleyeceğiz ve buna göre tüm önlemleri alacağız. Amacımız oyuncular ve personelin sağlık ve güvenliğini koruyarak, takımların sahada görev yapmasına mümkün olan en iyi koşullarda olanak sağlamaya devam etmek” ifadelerini kullandı.