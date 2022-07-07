Tofaş eleme turuna yarı finalden başlayacak ve kura çekimine göre eşleşmesinin Leicester Riders (Büyük Britanya ) – CSO Voluntari (Romanya) çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BCL’de normal sezon grupları ise şu şekilde oluştu:

A Grubu

Eleme Turu 1 kazananı (Tofaş/ Leicester Riders/ CSO Voluntari/ TFT Skopje/ NINERS Chemnitz)

UCAM Murcia (İspanya)

Falco Szombathely (Macaristan)

SIG Strasbourg (Fransa)

B Grubu

Unahotels Reggio Emilia (İtalya)

Telekom Baskets Bonn (Almanya)

Pınar Karşıyaka

AEK (Yunanistan)

C Grubu

Legia Warszawa (Polonya)

Galatasaray Nef

Filou Oostende (Belçika)

Hapoel Holon (İsrail)

D Grubu

Bahçeşehir Koleji

Surne Bilbao (İspanya)

Igokea M:tel (Bosna Hersek)

ERA Nymburk (Çekya)

E Grubu

Eleme Turu 4 kazananı (Swans Gmunden/ Parnu Sadam/ FMP Meridian/ Rio Breogan/ Fribourg Olympic/ Bakken Bears/ Opava)

Darüşşafaka

MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

Hapoel Jerusalem (İsrail)

F Grubu

Eleme Turu 3 kazananı (Norrkoping Dolphins/ Budivelnyk/ Golden Eagle Ylli/ SL Benfica/ Brose Bamberg/ Keravnos)

Limoges CSP (Fransa)

VEF Riga (Letonya)

BAXI Manresa (İspanya)

G Grubu

Eleme Turu 2 kazananı (Heroes Den Bosch/ Siauliai / Patrioti Levice/ Egis Kormend/ Unicaja/ Karhu Kauhajoki)

PAOK Mateco (Yunanistan)

Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)

JDA Bourgogne (Fransa)

H Grubu

Bnei Herzliya (İsrail)

Peristeri (Yunanistan)

Rytas Vilnius (Litvanya)

Lenovo Tenerife (İspanya)

BCL 2022-23 sezonunda 28 kulüp, doğrudan normal sezonundan başlarken, 4 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. Sezon 21 Eylül'de eleme turları ile başlayacak olup, normal sezon 4 Ekim'de start alacak.