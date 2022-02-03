Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ocak ayının MVP’si Doğuş Özdemiroğlu

25 yaşındaki oyuncu, ocak ayına 22 dakikalık sürede 17 sayı ve 5 asistle başladı ancak Daçka, Burgos'ta oynanan ilk maçı kaybetti. Özdemiroğlu'nun 14 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalma ile oynadığı ikinci maçı ise Darüşşafaka kazandı. Son 16 Turu’na katılacak takımı belirleyen üçüncü maçta ise Doğuş 14 sayı, 3 ribaunt ve 3 top çalmayla oynarken, Darüşşafaka maçı kazandı ve son iki senenin şampiyonunu turnuva dışı bıraktı.

Son 16 turuna başlarken Tofaş ile eşleşen Darüşşafaka’da Doğuş 18 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle oynayarak muhteşem bir ayı geride bıraktı.

Özdemiroğlu şu anda sezon için, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki herkesten 12 daha fazla olarak 32 top çalmada. Maç başına 2,9 top çalma ortalamasıyla da bu alanda BCL’de bir önceki ayın MVP'si Brandon Brown'ın 0,7 önünde lider durumda.

Darüşşafaka taraftarları, onların BCL'deki diğer tüm kulüplerden ayıran özelliğini çok net bir şekilde açıklayan bir etiket kullanarak sosyal medyada bir kampanya başlattı: #WeHaveDodoTheyDont (Bizim Dodomuz var, onların yok).

Özdemiroğlu, MVP ödülünü yaklaşan Darüşşafaka iç saha maçlarından biri öncesinde alacak.