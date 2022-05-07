Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) 2022 Dörtlü Finali, İspanya’nın Bilbao kentindeki Bilbao Arena’da oynanan yarı final maçlarıyla başladı. Oynanan maçlar sonucunda İspanya temsilcileri Lenovo Tenerife ve BAXI Manresa takımları finale yükseldi.

Hapoel Holon - Lenovo Tenerife: 71-78

Günün ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Holon ile karşılaşan Lenovo Tenerife, karşılaşmayı 78-71 kazanarak ilk finalist oldu.

MHP RIESEN Ludwigsburg - BAXI Manresa: 55-63

İkinci yarı final maçında ise Almanya’nın MHP RIESEN Ludwigsburg takımını 63-55 mağlup eden BAXI Manresa takımı finale yükseldi.

Final maçı ne zaman?

Rakiplerini yenerek finale çıkan Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa 8 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'de kupa için mücadele edecek.

MHP RIESEN Ludwigsburg ile Hapoel U-NET Holon ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

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