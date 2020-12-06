BCL’de mücadele eden 5 Türk kulübü de dahil olmak üzere bütün kulüpler, temel reklam ve pazarlama kavramlarını vurgulayarak medya ve dijital strateji, taraftar deneyimi ve etkileşim hakkında en son bilgilerin sunulduğu atölye çalışmasına davet edildi.

BCL’nin CEO’su Patrick Comninos seminer ile ilgili, “Katılan tüm kulüplerimiz için böyle bir atölye çalışması organize etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle taraftarlarla etkileşim kurmanın ve markayı pazarlamanın çok önemli olduğu bu hassas dönemde. Böyle bir çalışmanın temel amacı, tüm paydaşları dijital, pazarlama ve ticari yönlerde aynı noktaya getirmek, aynı zamanda kulüplerimize sunulan tüm medya alanındaki ve dijital hizmetleri vurgulamaktır. Bu tür bir toplantı, topluluğumuzu büyütmek, deneyim paylaşmak ve kazanmak ile rekabeti birlikte geliştirmek için gerçekleştirdiğimiz büyük çabanın parçasıdır” dedi.

Katılımcı kulüpler de bu çalışma ile ilgili görüşlerini iletirken, Türkiye’den BCL’de mücadele eden Tofaş’ın Pazarlama ve İletişim Menajeri Efe Şekerci, “BCL kulüplerinden bazıları, özellikle Avrupa yarışmalarında 3 yıldan fazla bir süredir oynayanlar, pazarlama iletişimi konusunda çok deneyimli. Benim için iyi deneyimleri diğer kulüplerle paylaşmak çok önemli. Bu aynı zamanda BCL kulüpleri arasında iyi bir sinerji oluşturabilir ve yönetim kadrolarını yakınlaştırabilir. İyi sinerji, iyi rekabet yaratır (sadece sahada değil, aynı zamanda pazarlama iletişimi aktivasyonları düzeyinde de), iyi rekabet hayatta kalır ve bu sürdürülebilir pazar, iyi ve aynı zamanda yeni ortaklıklar ile devam eder. Tüm kulüpler (aslında dünyadaki herkes) şu anda çok farklı ve görünmeyen sorunlarla karşı karşıya. Bu tür atölyeler, ekiplerin mevcut durumla yüzleşmesine, diğer ekiplerle deneyimlerini ve görüşlerini paylaşmalarına yardımcı olurken, yeni fikirlerin geliştirilmesine, sorunları kolayca çözmek için bağlantı kurmaya ve fikir paylaşmaya olanak sağlıyor” şeklinde konuştu.

BCL’de mücadele eden bir diğer Türk Kulübü Pınar Karşıyaka’nın Genel Menajeri Selim Çınar ise çalışma ile ilgili görüşlerini şöyle anlattı: “Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin her geçen sezonda gelişmesi ve faaliyetlerinin üstüne ekleyerek ilerlemesi, sadece kendi organizasyonunu güçlendirmekle kalmayıp, bünyesinde yer alan kulüplerin de yapılarını iyileştirmeye yönelik çalışması çok önemli. Özellikle içerisinde olduğumuz durumu da düşününce, dijital pazarlamanın öneminin daha da arttığını düşünürsek, bu 3 günlük atölye çalışmasında paylaşılan bilgi, örnekleme ve deneyimler daha da değerli bir hal alıyor. Kulüp olarak içerisinde bulunduğumuz ve bir süredir çalışmalarına hız verdiğimiz dijital dönüşümün bir parçası olarak sağlanan bilgilerin önemi kadar, kulüpler arası iletişime ve motivasyona olumlu katkıları da yadsınamaz.”

Çalışmada konuşmacılar arasında yer alan Taraftar Etkileşimi ve Doğrudan Tüketici Avrupa ve Orta Doğu Başkan Yardımcısı George Aivazoglou ile NBA Avrupa EME Pazarlama Müdürü ve Sosyal Medya Lideri Zach Aronberg, NBA pazarlaması ve sosyal medya etkileşimi hakkında önemli bilgiler sundu. YouTube Stratejik İş Ortağı Yöneticisi Igor Kubik ise YouTube kanalındaki çeşitli taraftar etkileşimi ve gelir yaratarak büyüme olasılıkları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Çalışmaya alanında uzman farklı pazarlama ve sosyal medya uzmanları da katılarak paylaşımda bulundu.