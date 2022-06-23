Basketbol Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda yer almak için 70'ten fazla takım başvurdu ve bugün toplanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Yönetim Kurulu tarafından 52'sinin katılımcı olduğu onaylandı. Kulüpler listesinde güncel 18 ulusal şampiyon yer alıyor. BCL'nin 2022-23 sezonunda Avrupa'nın tüm bölgelerini kapsayacak şekilde, 29 Avrupa ülkesinden takımlar mücadele edecek. 2022-23 Basketbol Şampiyonlar Ligi, 21 Eylül'deki eleme turları ile başlayacak ve 24 takım normal sezona katılan son dört takım arasında yer alma mücadelesi verecek. Normal sezon ise 4 Ekim'de başlayacak ve geçen sezonki aynı formatla devam edilecek.

BCL 2022-23 sezonunda normal sezonda mücadele edecek kulüpler şu şekilde: AEK (Yunanistan), Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa (İspanya), Bnei Herzliya (İsrail), Darüşşafaka, Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), Filou Oostende (Belçika), Galatasaray Nef, Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Hapoel Holon (İsrail), Macaristan şampiyonu (Egis Kormend veya Falco Szombathely), Igokea (Bosna Hersek), JDA Bourgogne (Fransa), Legia Warszawa (Polonya), Lenovo Tenerife (İspanya), Limoges CSP (Fransa), MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), PAOK (Yunanistan), Pau-Lacq-Orthez (Fransa)*, Peristeri (Yunanistan), Pınar Karşıyaka, Rytas Vilnius (Litvanya), Surne Bilbao (İspanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya), UCAM Murcia (İspanya), Unahotels Reggio Emilia (İtalya), VEF Riga (Letonya).

BCL 2022-23 sezonunda eleme turlarında mücadele edecek kulüpler ise şu şekilde: Bakken Bears (Danimarka), Brose Bamberg (Almanya), Budivelnyk (Ukrayna), CSO Voluntari (Romanya), FMP Meridian (Sırbistan), Fribourg Olympic (İsviçre), Golden Eagle Ylli (Kosova), Heroes Den Bosch (Hollanda), Macaristan Ligi ikincisi (Egis Kormend veya Falco Szombathely), Karhu Kauhajoki (Finlandiya), Keravnos (Kuzey Kıbrıs), Leicester Riders (Büyük Britanya), NINERS Chemnitz (Almanya), Norrkoping Dolphins (İsveç), Opava (Çekya), Parnu Sadam (Estonya), Patrioti Levice (Slovakya), Rio Breogan (İspanya), Siauliai (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), SL Benfica (Portekiz), Swans Gmunden (Avusturya), Tofaş Bursa, Unicaja (İspanya).

Eleme turları ve normal sezonun ilk kura çekimi 7 Temmuz Perşembe günü İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.