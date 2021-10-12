BCL, resmi yayın ve pazarlama hakları sahibi SPORTFIVE ile birlikte, BCL'ye internet sitesi, sosyal medya kanalları ve daha fazla mecra için maç özetleri ve içeriği otomatikleştirerek yenilikçi bir dijital yaklaşım sağlamak amacıyla WSC Sports ile birlikte çalışacak. SPORTFIVE 2021'in başlarında, BCL için pazarlama ve küresel medya haklarını yönetecek ajans olmuştu. Üst düzey TV prodüksiyonu ve tüm yayıncılarla yapılan bu büyük iş birliği sayesinde, tüm basketbolseverlere en iyi deneyimler sunularak yarışmanın kapsamı genişletilecek.

Aynı zamanda FIBA'nın uzun süredir ortağı olan BCL ve WSC Sports, 2016'dan beri birlikte çalışarak kişiselleştirilmiş içerik oluşturmaya ve BCL'nin erişimini genişletmeye yardımcı oluyor. BCL’nin geçen seneki beş sezonunda, bu başarılı iş birliğinin yanı sıra kulüpler, taraftarlar ve bu özelliği takdir eden oyuncular arasındaki muazzam coşkuyu gösteren 250 milyona yakın video görüntülendi.

WSC Sports İş Geliştirme Sorumlusu Ben Mirvis iş birliği hakkında, “Basketbol Şampiyonlar Ligi ile uzun vadeli ilişkimizi sürdürmekten heyecan duyuyoruz. Avrupa çapında daha fazla basketbolsever ve daha fazla temas noktası ile etkileşime geçmek için BCL taraftarlarına yönelik basketbol deneyimini genişletme konusunda ortak bir vizyona sahibiz. Ayrıca bunun BCL ekibiyle olan birçok fırsatın sadece ilki olmasını umuyoruz” dedi.

BCL CEO’su Patrick Comninos ise, “Otomatik spor videoları oluşturma alanında dünya lideri olan WSC ile yapılan anlaşmanın uzatıldığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu alandaki en son teknolojileri, turnuvamızın dijital başarısında ve taraftar katılımının artmasında etkili oldu. Kulüplerimizden, oyuncularımızdan ve taraftarlarımızdan artarak gelen video içeriği talebini karşılamak için iş birliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.















