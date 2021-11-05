Basketbol Şampiyonlar Ligi, Stats Perform ile ortaklığını duyurdu

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), veri ve yapay zeka alanında teknoloji lideri olan Stats Perform ile opta verilerinin 2024 yılına kadar BCL'e sağlanması için çok yıllı bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Ortaklık, basketbolseverlere, kulüpler ile oyunculara, yayıncılara ve medyaya yapay zeka destekli resmi verileri sunarak, daha önce hiç görülmemiş modeller üretecek.

BCL CEO'su Patrick Comninos, “Stats Perform ile ortak olmak bariz bir seçimdi. Onların spor içeriğini dağıtma yetenekleri, yenilikçi içerik oluşturarak rekabetimizin hem medya kapsamını hem de taraftar deneyimini iyileştirecek. Bu ortaklık, BCL verilerinin kullanılabilirliğini artırmamıza ve tüm çeşitli paydaşlarımız için daha erişilebilir hale getirmemize olanak sağlayacak” dedi.

Stats Perform’un Stratejik Hesap Direktörü Ben Pawsey ise şunları söyledi: “Basketbol Şampiyonlar Ligi ile en az 3 yıl daha ortaklık yapmaktan kesinlikle heyecan duyuyorum. Opta verilerimizin ve editoryal hizmetlerimizin önemli değerini fark ettikleri için çok mutluyum. Bu anlaşma, BCL'in kilit paydaşlarını, küresel kapsama alanlarını ve taraftar deneyimlerini daha da geliştirmek için takipçilerle paylaşılabilecek, veriye dayalı ilgi çekici ön görülerden ve yapay zeka odaklı hikayelerden faydalanmalarını sağlayacak.”