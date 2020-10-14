Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Finali’nin Koronavirüs Başarısı

Turnuvada yer alan takımlar ve görevlilerin kendi ülkelerine dönmelerinin ardından da devam eden testlerin tamamının negatif çıkması, BCL’nin Sekizli Final süresince ve öncesinde katılımcıların sağlığını korumak için gösterdiği büyük çabanın başarılı olduğunu kanıtladı.

Bu, pandemi sırasında basketbolda gerçekleşen Avrupa genelindeki ilk büyük turnuva olan BCL Sekizli Finali’nin, çok zor bir ortamda, koronavirüs salgının yayıldığı ve birçok takımın günlük koronavirüs vakalarıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleştirdiği bir başarı ve BCL’nin katılımcıların sağlığını dikkate alarak, turnuva için iyi planlama yaptığını da gösterdi.

Sekizli Final turnuvası tam anlamıyla bir fanus şeklinde gerçekleşmese de, BCL Atina’da takımların kaldığı otel, maçların oynandığı salon ve transferler için sterilize edilmiş ortamlar hazırladı ve kurullar tarafından hazırlanan sağlık tedbirleri ile ilgili prosedürler turnuva boyunca titizlikle takip edildi.