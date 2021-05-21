Anlaşma, SPORTFIVE ile FIBA ve ABD merkezli yatırım grubu GCBH LP tarafından 2020 yılında kurulan ortak bir kuruluş olan FIBA ClubCo arasında imzalandı. Medyanın ticarileştirilmesi ve sponsorluk haklarının tek bir girişimin parçası olarak entegre edilmesiyle, bu yeni ortaklık Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni bir sonraki seviyeye taşıyarak Avrupa'daki kulüp müsabakalarını yeniden şekillendirecek.

Küresel bir spor ajansı olan SPORTFIVE, FIBA'ya üretim, dağıtım ve ticarileştirmenin yanı sıra, geniş hizmet portföyü sunan bütünsel bir ortak olarak hareket edecek. Ortaklığın ana hedefi turnuvaların büyümesini sürdürmek ve sonrasında küresel ölçekte izlenirliği artırarak yayıncılar ile markalar için birinci sınıf bir ürün olacak, gerçekten taraftar odaklı bir basketbol deneyimi geliştirmek.

BCL CEO’su Patrick Comninos, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “BCL’nin medya ve sponsorluk haklarının pazarlamasında SPORTFIVE'ı iş ortağı olarak görmekten çok memnunuz. Bu iş birliği, önümüzdeki sezonlar için satış stratejisi üzerine gerçekleşen daha geniş bir incelemenin sonucu ve artık bir endüstri lideriyle kapsamlı bir ticari ortaklık geliştirme fırsatına sahibiz. BCL'nin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunan, son 5 yılda faydalandığımız kapsamlı iç kaynaklara da teşekkür etmek isterim. Bu yenilikçi entegre ortaklık sayesinde, SPORTFIVE'ın desteği ve uzmanlığıyla BCL'nin ticari değerini daha da geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz.”

SPORTFIVE’ın CGO’su (Büyümeden Sorumlu Başkan) Robert Müller von Vultejus ise, “SPORTFIVE, hak sahiplerinin haklarını geliştirme ve onları bir sonraki ticari düzeye taşıma konusunda kapsamlı deneyime ve kanıtlanmış başarılı bir geçmişe sahip. FIBA ClubCo'nun bu konuda tam hizmet yaklaşımımıza güvenmesi bizi heyecanlandırıyor ve bu güveni Avrupa'nın önde gelen basketbol turnuvalarından biri olan BCL için, sadece taraftarlarına değil, aynı zamanda uygun markalara da hitap edecek bir profesyonel çerçevede; yenilikçi çözümler, çağdaş dağıtım ve ortaklık modelleriyle haklı çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.