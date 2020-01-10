Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroCup’ı Geçti

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile EuroLeague arasında süre gelen anlaşmazlıklar daha uzlaşmacı bir şekilde devam ederken, Avrupa basketbolunda, milli takım müsabakaları haricinde, kulüp bazında şu anda; Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), FIBA Avrupa Kupası, EuroLeague ve EuroCup olmak üzere dört ayrı turnuva oynanmakta. Yunanistan’ın sport24 internet sitesinin haberine göre; EuroLeague ilk sırada yer alırken, EuroCup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi en iyi ikinci turnuva olma mücadelesinde. Habere göre; EuroCup’ın daha ticari ve çekici görünmesine rağmen, Basketbol Şampiyonlar Ligi daha güçlü takımlara sahip.

FIBA ile EuroLeague arasında süre gelen anlaşmazlıklar daha uzlaşmacı bir şekilde devam ederken, Avrupa basketbolunda, milli takım müsabakaları haricinde, kulüp bazında şu anda; BCL, FIBA Avrupa Kupası, EuroLeague ve EuroCup olmak üzere dört ayrı turnuva oynanmakta. Yunanistan’ın sport24 internet sitesinin haberine göre; EuroLeague ilk sırada yer alırken, EuroCup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi en iyi ikinci turnuva olma mücadelesinde. Habere göre; EuroCup’ın daha ticari ve çekici görünmesine rağmen, Basketbol Şampiyonlar Ligi daha güçlü takımlara sahip.

Avrupa basketbolunda her iki tarafın da negatif tutumlarından uzaklaştıkları ve daha uzlaşmacı bir yol izledikleri anlaşılırken, her organizasyonun en üst düzeyde bir etkinlik gerçekleştirmeye çalışmak istediği açıkça görülüyor. EuroCup ile BCL arasında görülen en önemli fark ise; EuroLeague ve EuroCup, turnuvalarında oynayacak kulüpleri kendileri, herhangi bir kritere dayanmadan seçerken, Basketbol Şampiyonlar Ligi kulüpleri sportif kriterlere göre belirleyerek turnuvaya dahil ediyor.

EuroCup ile BCL kıyaslamasını daha sağlıklı yapabilmek için, kulüplerin yerel ligleri ve uluslararası alanda aldıkları sonuçları dikkate alan sport24, uluslararası olarak tanınan basketbol internet sitesi eurobasket.com’un hazırladığı Avrupa’daki ilk 100 kulübün haftalık sıralamalarını baz aldı. Buna göre, 6 Ocak 2020 itibarıyla ilk 20 kulüp ve yer aldıkları organizasyonlar şu şekilde:

EuroLeague: 10 Kulüp

1. Anadolu Efes - 178 puan

2. Real Madrid -173 puan

3. Barcelona - 170 puan

4. CSKA Moscow - 159 puan

5. Maccabi Tel Aviv - 152 puan

6. Panathinaikos - 152 puan

12. Milano - 135 puan

16. Bayern - 131 puan

17. Fenerbahçe - 130 puan

19. Kızılyıldız - 128 puan









BCL: 7 Kulüp

7. Sassari - 149 puan

8. Tenerife - 146 puan

10. Zaragoza - 141 puan

11. AEK - 139 puan

13. Hapoel Jerusalem - 135 puan

14. Dijon - 133 puan

18. Peristeri - 129 puan









EuroCup: 2 Kulüp

9. Virtus Bologna - 142 puan

20. Galatasaray - 127 puan





FIBA EuroCup: 1 Kulüp

15. Pınar Karşıyaka - 133 puan

Bu sıralamadaki kulüplerin belirtilen oranlarının, az çok, sezonun başından beri korunduğu göz önüne alındığında, BCL kulüplerinin, bir bütün olarak, bu sezon şimdiye kadar EuroCup'tan daha yüksek bir seviyede olduğu ortaya çıkıyor.

Kulüplerin ülkere göre dağılımındaki durumları ise şu şekilde:

Türkiye’de; Beşiktaş Sompo Sigorta, Gaziantep, Teksüt Bandırma ve Türk Telekom grup mücadelelerine devam ederken, EuroCup’ta mücadele eden Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve Tofaş son 16 Turu’nda yoluna devam ediyor. İspanya’da BCL’de; Tenerife, Zaragoza ve Burgos olmak üzere üç kulüp oynarken, EuroCup’ta tek İspanyol takımı Badalona yoluna devam ediyor. İtalya’da; Sassari ve Brindisi BCL’de, Brescia, Virtus Bologna, Venice ve Trento ise EuroCup’ta mücadele ediyor. Yunanistan’da BCL’de; AEK, Peristeri ve Paok, EuroCup’ta ise Promitheas oynuyor. Fransa’da; Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, Dijon ve Strasbourg BCL’de yer alırken, EuroCup’ta Nanterre ve Limoges’in elenmesiyle, Monaco son 16 Turu’nda yoluna devam ediyor. Almanya’da BCL’de oynayan Brose Bamberg, Rasta Vechta ve Telekom Baskets Bonn takımları gruplarında mücadelelerine devam ederken, EuroCup’ta Oldenburg son 16 Turu’na kaldı, Ratiopharm Ulm ise elendi. Polonya, Belçika, Letonya ve Macaristan'da, BCL en iyi kulüpleri organizasyonunda barındırırken, Polonya’dan Gydnia hariç, diğer ülkelerin EuroCup’ta bir temsilcisi bulunmuyor. EuroCup’ta ise Rusya’dan Unics Kazan ve İsrail’den Hapoel Jerusalem kulüpleri mücadele ediyor.

Sonuç olarak rakamlara bakıldığında, EuroCup sadece tarihsellik açısından BCL’yi geçebilir gibi görülse de, takımların dağılımları bazında BCL’nin EuroCup’tan üstün olduğu görülüyor. Turnuvaya katılan takımlara performanslarını övecek ve öne çıkarak bir yer vermek için sportif sonuçlara saygı gösterme ilkesine sahip olan BCL, genel tablodaki yarışta öncü ve önde gözüküyor.











