Basketbol Şampiyonlar Ligi en güçlü sezonuna hazırlanıyor

BCL’nin beşinci sezonuna, Türkiye’den 5 olmak üzere toplamda 44 kulüp katılacak. Yeni sezona katılacak 41 kulüp kendi ligini ilk 8'de bitirirken, toplam 14 yerel lig şampiyonu ve 25 farklı Avrupa ülkesinden katılımla gelecek sezon, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin tarihindeki en güçlü sezonu olacak.

Son liste, dün (2 Temmuz) akşam video konferans yoluyla gerçekleşen Basketbol Şampiyonlar Ligi Yönetim Kurulu toplantısı ile güncellendi ve onaylandı. Toplantıda Yönetim Kurulu’nda yer alan Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serbülent Şengün de yer aldı.

Koronavirüs salgını ile ilgili istisnai durumlar nedeniyle, BCL Yönetim Kurulu, 2019-20 Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için hala rekabet eden tüm takımlara normal sezonda yer vermeye karar verdi ve bu nedenle 28 takımın normal sezona doğrudan girmesini onayladı.

2020-21 Basketbol Şampiyonlar Ligi, 13 Eylül'de yapılması planlanan normal sezon başlangıcından önce, iki eleme turundan ilki ile 15 Eylül'de başlayacak. Normal sezon, elemelerden gelecek 4 kulübün, diğer 28 kulübe katılmasıyla, toplam 32 takımla oynanacak. Müsabakalar her biri 8 takımdan oluşan dört grupta oynanacak ve her gruptaki ilk dört kulüp, son 16 Turu ve ardından Dörtlü Final’e kalacak kulüpleri belirleyecek çeyrek finallerde mücadele edecek. Kazanan kulüp 1 milyon avroluk ödülün sahibi olacak.

Tam sıralama şu şekilde (alfabetik olarak, ülke başına):

Normal Sezon (alfabetik olarak)

AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Casademont Zaragoza (İspanya), Cholet (Fransa), Darüşşafaka Tekfen (Türkiye), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Filou Oostende (Belçika), Fortitudo Bologna (İtalya), Galatasaray Doğa Sigorta (Türkiye), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Israil), Hapoel Holon (Israil), Happy Casa Brindisi (İtalya), Iberostar Tenerife (İspanya), JDA Dijon (Fransa), Limoges CSP (Fransa), Nizhny Novgorod (Rusya), Peristeri (Yunanistan), Pınar Karşıyaka (Türkiye), RETAbet Bilbao (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), San Pablo Burgos (İspanya), SIG Strasbourg (Fransa), Start Lublin (Polonya), Tofaş Bursa (Türkiye), Türk Telekom (Türkiye), VEF Riga (Letonya).

Eleme Turları (alfabetik olarak)

Anwil Wloclawek (Polonya), Bakken Bears Aarhus (Danimarka), Balkan Botevgrad (Bulgaristan), Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Dnipro (Ukrayna), Donar Groningen (Hollanda), Fribourg Olympic (İsviçre), Hapoel Tel Aviv (İsrail), Igokea (Bosna Hersek), Iraklis (Yunanistan), Keravnos (Kuzey Kıbrıs), London Lions (İngiltere), Neptunas Klaipeda (Litvanya), Sporting Clube de Portugal (Portekiz), Tsmoki-Minsk (Belarus), U-Banca Transilvania Cluj Napoca (Romanya).

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, "2020-21 sezonu, BCL'nin sürekli büyüdüğünün kanıtıdır. BCL, yerel lig performanslarıyla katılıma hak kazanan tüm kulüplere açık olan rekabetçi bir Avrupa tunuvası sağlama misyonuna sadık kalmaya devam ediyor" dedi.

Eleme turları ile normal sezon aşamalarını belirleyecek ilk kura çekimi 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’deki Basketbol Evi’nde yapılacak. Tören, TSİ 12.00’den itibaren, championsleague.basketball adresinden canlı olarak takip edilebilir.