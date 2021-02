Basketbol potasının büyüklüğü ve yüksekliği ne kadar?

Dünyanın en popüler ve aynı zamanda en havalı oyun çeşitleri arasında basketbol gelir. Türkiye'de futboldan sonra tercih edilen spor dalı olarak ön plana çıkıyor. Belli başlı kurallara bağlı olarak topu çemberden geçirme gibi temel bir kurala sahip olan basketbol, kapalı spor salonlarında oynanan bir oyundur. Buna bağlı olarak hem saha ölçüleri hem de pota ölçüleri uluslararası çapta standarda uygun şekilde ele alınır ve hazırlanır. Tabii her ne kadar açık ya da kapalı olarak amatör alanlarda ölçüler değişkenlik gösterse bile, profesyonel müsabakalar için ölçü standarttır.

Basketbol potası büyüklüğü ne kadar?

Dünya çapında basketbol potası büyüklüğü yarıçap ile beraber girintisi ve yüksekliği üzerinden standart olarak baz alınmış durumda. Bu noktada çemberin yarıçapı 45 cm şeklinde ifade edilebilir. Yani basketbol potasının çapı 90 cm’dir. Saha içine olan girintisi ise 1,20 cm olarak belirlenmiş durumda. Bu durum sahanın tabanında yapılmış çizgi çeşitlerine bağlı olarak uyumlu hale geliyor.

Basketbol potasının yüksekliği ne kadar?

Yarıçapı ve girintisi ile beraber aynı zamanda basketbol potasının yüksekliği bulunmaktadır. Bilindiği üzere basketbol uzun boylu oyunculardan kurulu şekilde oynanır. Bu sebepten dolayı zıplama yükseklik miktarı ele alınarak basketbol potasının yüksekliği standart olarak belirlenmiş durumda. Bu uzunluk 10 feet olarak öne çıkıyor. Yani uluslararası ölçülere çevirmek gerekirse 3,05 metre şeklinde ifade edilebilir. Bu yükseklik basketbol potasının yarıçapı ve sahaya olan girintisi hesaba katılmak suretiyle uyumlu olarak ele alınmıştır.

Basketbol potası uluslararası boyutları

Profesyonel olarak oynanan her yerde basketbol potasının boyutları standart olarak belirlenmiş durumda. Yarıçapı 45 cm olmak ile beraber girintisi kısmı 1,20 cm ve yüksekliği ise 3,05 metredir. Bu durum dünyanın her yerinde izlenen NBA başta olmak üzere her yerde eşittir.

Okullarda, açık alanlarda ya da bazı amatör noktalarda bu oran kimlerin oynamış olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Çocuklar, gençler ya da amatörler için farklı oranlar duruma göre ele alınabilir. Profesyonel basketbol oyunları ise yukarıda verilen oranlar standart olarak ele alınır ve uygulanır.