Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki ilk periyodu 21-21 eşitlikle geçilen müsabakanın ikinci periyodunu Büyükçekmece Basketbol 35-30 önde tamamladı.

Üçüncü periyodu da 56-43 üstün bitiren Büyükçekmece Basketbol, karşılaşmadan 73-57 galip ayrılarak organizasyonda üçüncülüğü elde etti.

Beşiktaş Icrypex’in bir yabancı oyuncuyla mücadele ettiği karşılaşmanın en skorer ismi Büyükçekmece Basketbol’da 18 sayı ile oynayan Philip Greene oldu.

Pınar Cup





İZMİR (AA)