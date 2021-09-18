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Basketbol: Pınar Cup 2021 - Beşiktaş Icrypex: 57 - Büyükçekmece Basketbol: 73

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’nın düzenlediği Pınar Cup 2021’de Beşiktaş Icrypex’i 73-57 mağlup eden Büyükçekmece Basketbol turnuvayı üçüncü tamamladı.

18 Eylül 2021, Cumartesi 16:53 Son Güncelleme:
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Basketbol: Pınar Cup 2021 - Beşiktaş Icrypex: 57 - Büyükçekmece Basketbol: 73

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki ilk periyodu 21-21 eşitlikle geçilen müsabakanın ikinci periyodunu Büyükçekmece Basketbol 35-30 önde tamamladı.

Üçüncü periyodu da 56-43 üstün bitiren Büyükçekmece Basketbol, karşılaşmadan 73-57 galip ayrılarak organizasyonda üçüncülüğü elde etti. 

Beşiktaş Icrypex’in bir yabancı oyuncuyla mücadele ettiği karşılaşmanın en skorer ismi Büyükçekmece Basketbol’da 18 sayı ile oynayan Philip Greene oldu.

Pınar Cup


İZMİR (AA)

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