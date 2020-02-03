Basketbol Nasıl Oynanır? Kuralları Nedir? Nasıl İyi Basket Oynanır?

Dünyada ve Türkiye'de oldukça popüler bir spor olan basketbol, bir başhakem ve yardımcısı tarafından yönetilmektedir. Basketbol oynarken koşma ve zıplama gibi hareketler yapılmaktadır.

Basketbol Nasıl Oynanır?

2 takım şeklinde oynanan basketbolda, belirlenmiş bir süre mevcut olup bu sürede en fazla sayıya ulaşan takım galip gelmektedir. Oyun süresi 40-45 dakika sürebileceği gibi 1 saat de sürebilmektedir. Sayı yapmayan çalışan basketbolcular, rakibin sayı atmasına da engel olmaya çalışmaktadır. Her takım eline geçirdiği topu 24 saniye gibi bir zaman içerisinde rakibin potasına atmak zorundadır.

Basketbolun Kuralları Nedir?

Misafir olan takım saha seçme hakkını bulundurmakta ve her devre sonrasında saha değişimi yapılmaktadır. Her periyod 10 dakika sürmekte ve toplamda 4 periyod olmaktadır. 4 periyodun sonunda beraberlik söz konusuysa, maç uzatmaya gitmektedir. Basketbolcuların tırnakları kurallara uygun kesilmiş olmak zorunda olup maç sırasında herhangi bir aksesuar takmaları yasaktır.

Basketbolun Kısa Tarihçesi

ABD'de 1891 yılında bir beden öğretimi tarafından geliştirilen basketbol, hızla yaygınlaşmıştır. Amerika'dan bütün dünyaya yayılan basketbol, milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Çoğunlukla kapalı salonda oynanan basketbol, son derece eğlenceli ve zevkli bir spordur. 1936 yılında resmi olarak spor kabul edilen basketbol için her türlü düzenlemeler yapılmıştır.

İyi Basket Oynamak İçin Hangi Özellikler Gerekir?

Herkes basketbol oynasa da profesyonel bir şekilde basketbol oynamak için bazı özelliklere sahip olmak gerekmektedir. İyi bir basketbolcu olmak için ilk olarak basketbolu sevmek önemlidir. Beslenmeye dikkat edilmeli ve vücudun dengesini bozacak yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Antrenmanlara düzenli olarak katılmalı ve sabırlı bir şekilde çalışmalara devam edilmelidir.

Basketbol oynamak için doğuştan bir yetenek gerekmemekte, çok erken yaşlarda basketbola başlayarak beceri geliştirilmelidir. Aklını iyi bir şekilde kullananlar, basketbol sahasına daha fazla hakim olmaktadır. Pes etmeden sonuna kadar mücadele eden herkes, basketbolda iyi bir yere gelmektedir.

Basketbol Oynamanın Faydaları Nelerdir?

İç savunma sistemini güçlendiren basketbol, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olunmasını sağlamaktadır. Düzenli olarak basketbol oynamak, kemik gelişimini desteklemektedir. Basketbol oynarken zıplamak ve koşmak kasların güçlenmesinde rol oynamaktadır. Vücuttaki birçok kas, basketbol oynayarak güçlendirilebilmektedir. Basketbolda başarılı bir sporcu kimliği çizmek, kişinin özgüveninin gelişmesini sağlamaktadır.

Konsantrasyonu ve öz disiplini artıran basketbol, bireyin sağlıksız besinlerden kaçınmasında büyük pay sahibidir. Takım oyunu olan basketbolda, iletişim becerileri güçlenmekte ve oynayan kişi sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmektedir. Yorgunluğu alarak kişinin kendisini dinç hissetmesini sağlayan basketbol, yaşam kalitesini artırmaktadır. Basketbol oynamaya çocuk yaşta başlayanların boyu uzamakta ve fiziksel anlamda daha dayanıklı olmaktadırlar.

Basketbol Terimleri Nelerdir?

Basketbolda birçok terim kullanılmakta ve basketbolun popüler bir oyun olmasından dolayı terimler kulağa aşina gelmektedir. Takım arkadaşına basket yapması için verilen pas asist olarak nitelendirilirken, savunma oyuncusu tarafından hücum oyuncusunun basket yapmasının engellenmesi blok olarak nitelendirilmektedir. Hücum oyuncusunun sayı yapmak amacıyla hareket yapması drive anlamına gelmekte olup bir oyuncu hatalı yürüme yaparsa steps terimi kullanılmaktadır.

Hakemin oyunu başlatmak amacı ile hava atışı yapmasına jump ball denilmektedir. Bir antrenör takımına gerekli taktikleri vermek için mola talep ederse, time out terimi kullanılır. Topun yere vurdurularak pas verilmesi, bauns pas olarak nitelendirilmektedir. Oyun kurucuya guard denilirken, dış oyuncular için forvet terimi kullanılmaktadır. Basketbol Türkiye'de yaygın olarak oynandığından, çoğu terim bilinmektedir.



