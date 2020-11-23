A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ne sayılı günler kala, şok bir karar alındı... Coach Ufuk Sarıca'nın tam kadroyu açıklama aşamasındayken Türkiye Basketbol Federasyonu görev değişikliğine gitti. TBF, Sarıca'yla yollarını ayırırken Orhun Ene'yle de prensipte anlaşma sağladı. Bu ani karar sonrası dün de 27 Kasım'da Hırvatistan ve 29 Kasım Hollanda'yla oynanacak A Milli Takım kadrosu açıklandı.

18'lik Alperen Şengün...

16 kişilik aday kadroda en dikkat çeken isim; Shane Larkin oldu. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra, ne zaman Ay-Yıldızlı forma giyeceği merak konusu olan ve son olarak şubat ayındaki eleme maçları için aday kadroya çağrılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle çıkarılan ABD asıllı oyun kurucu bu kez ilki yaşamaya çok yakın. Süper yıldız eğer kadrodan çıkarılmazsa haftasonu Milli formayla sahada olacak. Kadroda ayrıca, pota altını çok iyi domine eden 18 yaşındaki Alperen Şengün de yer aldı. Bu arada Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde düzenlenecek organizasyonda eleme maçları Sinan Erdem'de oynanacak.

16 kişilik aday kadro:

Ege Arar (Aliağa Petkimspor), Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Alperen Şengün, Şehmus Hazer (Beşiktaş), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Metehan Akyel (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Yiğit Arslan (Galatasaray), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ).