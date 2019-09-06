2019 FIBA Dünya Kupası'nda Erkek Basketbol Milli Takımımız, Karadağ'ı 79-74 mağlup etmeyi başardı.

Milli Takımımız'ın zorlu mücadelesinde, takımın en önemli isimlerinden Ersan İlyasova, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Çekya ile yaptığı maçında ayak bileğinden sakatlanan ve kritik karşılaşmada oynayamayan Ersan, takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak mücadeleyi kenardan takip etti.

Karadağ müsabakasında da Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz şanssız şekilde sakatlık geçirdiler.

Sertaç Şanlı, ikinci çeyreğin sonlarında pota altı mücadelesi sırasında yerde kaldı. Sekerek sahadan çıkan Sertaç’ın ayağı bandaja alındı. Milli oyuncu, karşılaşmanın kalan bölümünde forma giyemedi.

12 Dev Adam'ın sakatlık şanssızlığı da maç içinde Furkan Korkmaz ile devam etti. Mücadelenin bitimine 1,5 dakika kala göğsüne darbe alan Furkan, Karadağ yedek oyuncularının bulunduğu bölümde yerde kaldı.

Pozisyon sonrası kenara gelen Furkan’ın nefes almakta zorlandığı görüldü. Mücadelenin bitimine 28 saniye kala soyunma odasına giden Furkan, kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Yeni Zelanda maçında oynayacaklar mı?

Milli Takımımız'da sakatlık problemi yaşayan üç oyuncumuzdan Furkan Korkmaz'ın durumunun iyi olduğu aktarıldı. Genç oyuncunun, Yeni Zelanda maçında forma giyebileceği belirtildi.

Maç içinde sakatlık yaşayan Sertaç'ın ise Yeni Zelanda maçında oynaması beklenmiyor.

Ersan İlyasova, iyi durumda olduğunu belirtip Yeni Zelanda maçında oynamak istese de oyuncunun sağlık raporları takımı Milwaukee Bucks'a gönderildi ve NBA ekibinden onay bekleniyor.

Gökhan German | FANATİK ÖZEL