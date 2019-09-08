Milli Takımımız'da sakatlığı nedeniyle Ersan İlyasova’nın forma giymediği Karadağ maçında ayrıca Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz sakatlık yaşadı.

Sertaç Şanlı, karşılaşmanın 17. dakikasında pota altı mücadelesinde yerde kaldı. Sekerek sahadan çıkan Sertaç’ın ayağı bandaja alındı. Milli oyuncu, kalan bölümde forma giyemedi.

Mücadelenin bitimine 1,5 dakika kala göğsüne darbe alan Furkan, Karadağ yedek oyuncularının bulunduğu bölümde yerde kaldı. Mücadelenin bitimine 28 saniye kala soyunma odasına giden Furkan, kontrol için hastaneye götürüldü.







