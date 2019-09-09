Basketbol Milli Takımımız için son şans Yeni Zelanda maçı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası’ndaki son maçında bugün kritik bir mücadele verecek. Milli Takım, olimpiyat elemeleri hakkı elde etmek için O Grubu klasman maçında bugün Yeni Zelanda’nın karşısına çıkacak.

Türkiye, Dünya Kupası’nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan Milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ’ı 79-74 yendi. Milli takım, Yeni Zelanda’yı yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.

Sakatlıkları bulunan Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı’nın Yeni Zelanda karşısında süre alıp almayacağı maç zamanı belli olacak.