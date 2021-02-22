A Milli Basketbol Milli Takımımız, 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Hırvatistan'ın domine ettiği elemelerdeki D Grubu'nda Türkiye'nin aldığı sonuçlar rakiplerine bakıldığında beklenenin altında kalsa da sonuca gidildi.

Son iki kota kaldı

Matematiksel hesaplarla Ay-Yıldızlılar, 1993'ten bu yana fire vermeden katılım gösterdiği Avrupa Şampiyonası'na 25. kez katılmaya hak kazandı. Cumartesi günkü İsveç maçını 12 sayının üzerinde kazanmaları gerekiyordu ancak olmadı. Ve işi Hırvatistan maçına ve rakiplerin alacağı sonuçlara bırakmışlardı. Neyseki gruptaki diğer maçta Hollanda, Hırvatistan'ı yenince, 12 Dev Adamımız son maç öncesi EuroBasket 2022 biletini cebine koydu, 24 takımın arasına adını yazdırdı. Şampiyonaya katılacak 4'ü ev sahibi olmak üzere 24 ülkeden 22'si belli oldu. Bugünkü Danimarka-Litvanya, Makedonya-Estonya maçlarının sonucuna göre son iki takım bu ülkeler arasından belli olacak.

Gençlere tecrübe

Elemelerde cumartesi günkü, İsveç maçını istediği farkla alamasa da Hollanda'nın Hırvatistan'ı mağlup etmesiyle A Milli Basketbol Takımımız 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Ve Ay-Yıldızlı ekibimizin bugün oynanacak Hırvatistan maçının sonucu önemini yitirdi. Ancak İsveç maçının galibiyetinde önemli katkı yapan Alperen ve Şehmus gibi genç isimlerin tecrübesine katkı sağlayacak.

Tarihten minik notlar

*Türkiye, 1935-2017 tarihleri arasında 2 yılda bir düzenlenen 40 Avrupa Şampiyonası'na 24 defa katılım gösterdi.

*Türkiye 4 yılda bir, ilk kez düzenlenecek 41. Eurobasket 2022'ye de kota alarak bu sayıyı 25'e çıkardı.

*Türkiye, Avrupa Şampiyonaları'na 1993'ten bu yana hiç fire vermedi ve seriyi 2022'ye taşıyarak üst üste 14. kez katılım hakkı elde etti

*Türkiye, Avrupa Şampiyonaları'nda en iyi derecesine, 2001'deki gümüş madalyayla ulaştı.

*Türkiye, katıldığı 24 Avrupa Şampiyonası'nda 171 maç oynadı, 68 galibiyet, 103 mağlubiyet aldı.

EuroBasket 2022 bileti alan ülkeler:

Çekya (Ev sahibi)

Gürcistan (Ev sahibi)

Almanya (Ev sahibi)

İtalya (Ev Sahibi)

TÜRKİYE

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Hırvatistan

Finlandiya

Fransa

Büyük Britanya

Yunanistan

Macaristan

İsrail

Hollanda

Polonya

Rusya

Sırbistan

Slovenya

İspanya

Ukrayna

NOT: İki ülke daha kota alacak.



