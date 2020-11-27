Basketbol Milli Takımı zafer için sahada

Ani bir kararla coach değişikliğinin yapıldığı Ay-Yıldızlılar coach Orhun Ene yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak. Ayrıca şubat ayında Türk vatandaşlığına geçmesine rağmen sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan skorer isim Shane Larkin, Ay-Yıldızlı formayla bugünkü Hırvatistan karşılaşmasında boy gösterecek. D Grubu 2'de ‘0’ yapan 12 Dev Adamımız için önemlisi ise mutlak zafer olacak. Millilerimiz, Hırvatistan'ı yenmeyi başarırsa galibiyetle tanışacak. Ay-Yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında da İsveç'e 87-80 yenilmişti. Fanus sistemiyle yapılan eleme maçları Sinan Erdem'de oynanırken Türkiye pazar günü de Hollanda'yla karşılaşacak.



