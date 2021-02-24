Basketbol milyonlarca kişi tarafından severek takip edilen takım sporlarından birisi olmaktadır. İki takım halinde 10 kişi ile oynanan bir oyun olmaktadır. Elle ve topla oynanan bir oyun olan basketbolun amacı yüksekliği 3,05 metre uzunluğunda olan potaya basket atmak olmaktadır. Kendine özgü kuralları olan oyun süresi boyunca heyecanın her daim canlı kaldığı bir oyun olmaktadır.

Toplam oynama süresi 40 dakika olan basketbol sporunda bu süre topun oyunda olduğu süre için geçerli olmaktadır. Diğer bir değişle maç sırasında olan faul ve out gibi durumlarda süre durdurulmaktadır. Maçın amacı en fazla basketi atmak dolayısıyla da en fazla sayıyı alabilmektir. Son derece hızlı bir tempoya sahip olan basketbol maçlarının toplam süreleri 2 saati bulabilmektedir.

Basketbolda uzatma süresi kaç dakika oynanır?

Basketbolda toplam oyun süresi 40 dakika olmaktadır. Bu süre 4 eşit periyota bölünmüştür. Her iki takımında ilk üç periyot için ikişer dakikalık mola alma hakları bulunmaktadır. Bu molaları takımlar istedikleri zamanlarda alabilmektedir. Birinci ve üçüncü periyotların sonunda ise birer dakikalık molalar bulunmaktadır. Dördüncü periyotta mola alma hakkı ise 2 olmaktadır. Bu mola sürelerinin dışında ikinci ve üçüncü periyotlar arasında on beş dakikalık bir mola süresi bulunmaktadır.

Dört periyotun sonunda beraberlik olması durumunda ise uzatma süresi oynanmaktadır. Eşitliğin bozulması adına oynanan bu uzatma periyotlarının süreleri ise oynanan periyot sürelerinin yarısı olmaktadır. basketbolda periyot süreleri ise Avrupa maçlarında 10 dakika olurken Amerika'da oynanan basketbol maçları 12 dakika olmaktadır. Beraberlik bozulmadığı sürece uzatma süreleri oynanmaya devam edilmesi gerekir.

Basketbol maçı berabere biter mi?

Basketbol maçlarında beraberlik olmamaktadır. Bu sebeple 4 periyot boyunca bozulmayan beraberlikler için uzatma süreleri bulunmaktadır. Bu uzatma süreleri eşitlik bozulana kadar oynanmaya devam edilmektedir.

Beraberlik kuralının olmadığı bazı basketbol maçları da bulunmaktadır. Bu basketbol maçları iki maçlı elemelerin oynandığı turnuvalarda olmaktadır. Bu turnuvalarda oynanan ilk başlarda maçın beraberlik ile bitmesi durumunda uzatma süreleri oynanmamaktadır. Bu tür turnuvalarda ikinci maçı alan takım elemeleri geçmektedir. Ancak bu turnuvaların ikinci maçlarında beraberlik olması durumunda yine uzatma süreleri oynanmaktadır.