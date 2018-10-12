Basketbol: Haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde ise 2018-2019 sezonu, ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar)

15.15 Gaziantep Basketbol-Banvit (Şahinbey)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 TOFAŞ-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

14 Ekim Pazar:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

15.15 Türk Telekom-Fenerbahçe (Ankara)

20.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

16.00 BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi (Ankara)

16.00 İzmit Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Kocaeli Atatürk)

16.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK Akatlar)

14 Ekim Pazar:

14.00 Canik Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Mustafa Dağıstanlı)

15 Ekim Pazartesi:

18.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çukurova Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)

20.00 Fenerbahçe-OGM Ormanspor (Metro Enerji)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.00 Ankara DSİ-Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi (Mamak Belediyesi)

16.00 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Düzce Belediyespor-Artvin Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

16.00 Karesispor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)

17.00 Bursaspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Bursa Atatürk)

17.00 Edirnespor-Akhisar Belediyespor (Mimar Sinan)

17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yalova Belediyespor (Manisa Atatürk)

14 Ekim Pazar:

17.00 Selçuklu Basketbol-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)