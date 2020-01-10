Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Beşiktaş TRC İnşaat, Fransız ekibi Carolo Basket ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya’dan Sparta&k M.R. Vidnoje ile OGM Ormanspor ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti

10 Ocak 2020, Cuma 10:34
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Beşiktaş TRC İnşaat, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor’un rakipleri belli oldu. Play-off 1. turunda rakibini elemeyi başaran Beşiktaş TRC İnşaat, son 16 turunda Fransa temsilcisi Carolo Basket ile karşılaşacak. Grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükselen kupadaki diğer Türk temsilcilerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi Sparta&k M.R. Vidnoje, OGM Ormanspor ise Yunanistan’dan Olympiakos’la eşleşti.

Eşleşmelerde maçlar, 23-29 Ocak’ta oynanacak. Tur atlayan ekipler, çeyrek finale kalacak. Beşiktaş TRC İnşaat, ilk maçı deplasmanda, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor ise sahasında oynayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

     Carolo Basket (Fransa)-Beşiktaş TRC İnşaat

     Hatay Büyükşehir Belediyespor-Sparta&k M.R. Vidnoje (Rusya)

     OGM Ormanspor-Olympiakos (Yunanistan)

     Perfumerias Avenida (İspanya)-Artego Bydgoszcz (Polonya)

     Valencia (İspanya)-Enisey (Rusya)

     Basket Landes (Fransa)-Cadi La Seu (İspanya)

     MBA Moskova (Rusya)-CCC Polkowice (Polonya)

     KSC Szekszard (Macaristan)-Lointek Gernika Bizkaia (İspanya)

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