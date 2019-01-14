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Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 15. haftada yapılan 2 maçın ardından ilk yarı tamamlandı ve Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

14 Ocak 2019, Pazartesi 22:25
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Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 15. haftada yapılan 2 maçın ardından ilk yarı tamamlandı ve Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Haftanın kapanışında oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler galip geldi. Anadolu Efes, Afyon Belediyespor’u 97-78, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise Darüşşafaka Tekfen’i 76-69 mağlup etti.

İlk yarı sonunda oluşan puan tablosuna göre ilk 8’de yer alan takımlar, Türkiye Kupası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

13-17 Şubat’ta Ankara’da düzenlenecek Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Beko (1) - Bahçeşehir Koleji (8)

Anadolu Efes (2) - Gaziantep Basketbol (7)

TOFAŞ (3) - Beşiktaş Sompo Japan (6)

Türk Telekom (4) - Galatasaray (5)

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