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Basketbol 1. Ligi Play-off çeyrek final serileri başladı

Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde yer almaya hak kazandı. Denizli temsilcisinin ardından Süper Lig’e çıkacak ikinci takım play-off’lar sonucu belli olacak. Çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 19:20 Son Güncelleme:
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Basketbol 1. Ligi Play-off çeyrek final serileri başladı

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde play-off çeyrek final serileri, oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Bugün yapılan çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73-65

Mamak Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol: 94-93


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