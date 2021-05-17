Basketbol 1. Ligi Play-off çeyrek final serileri başladı
Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde yer almaya hak kazandı. Denizli temsilcisinin ardından Süper Lig’e çıkacak ikinci takım play-off’lar sonucu belli olacak. Çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde play-off çeyrek final serileri, oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Bugün yapılan çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73-65
Mamak Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol: 94-93