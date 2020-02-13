Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Kırklareli’ni 3-0 ve 1-0’lık skorlarla geçti. Kupada adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe’de gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi. Kanarya, Trabzon yenilgisi ve Alanya beraberliği sonrası Ankaragücü deplasmanında yeniden galibiyetle tanışmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, ligde kalma savaşı veren rakibi karşısında sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı.

Falette göze girdi

Cumartesi günü Başkent’te kritik bir maça çıkacak olan Sarı-Lacivertliler’de, 3 haftadır değişmeyen 11’de önemli revizyon yolda. En büyük değişimin savunma hattında yaşanması bekleniyor. Son haftalarda ciddi hatalar yapan Jailson yerini, yeni transfer Simon Falette’e bırakabilir. Gineli savunmacı, ilk kez 11’de başladığı Kırklareli karşısında sergilediği performansla göze girmeyi başardı. Falette, ligdeki siftahını da Ankaragücü karşısında yapabilir.

Kaptan geri dönüyor

2 ay aradan sonra Kırklareli maçıyla birlikte formasına kavuşan Hasan Ali Kaldırım da Ankara’daki mücadelede ilk 11’deki yerini almaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, Dirar’ın yerine görev yapacak. Ersun Yanal ayrıca sarı kart sınırındaki Gustavo’yu, Galatasaray derbisini düşünerek dinlendirebilir. Onun yerine, kaptan Emre Belözoğlu 3 hafta aradan sonra 11’e dönebilir. Yanal’ın ayrıca hücum hattında da değişem gitmesi, Tolga’nın yerine Deniz ya da Ferdi’yi oynatması bekleniyor.

Zajc sınıfta kaldı Mevlüt yine attı

Ersun Yanal, Kırklareli rövanşında yine yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Ligde forma giyemeyen isimler, kupada kendilerini gösterme şansı yakaladı. ilk maçta iyi bir futbol sergileyen Zajc, rövanşta sınıfta kaldı. Sloven oyuncu, vasat bir performans gösterdi. Tolgay Arslan da çok iyi değildi. Mevlüt Erdinç ise bir kez daha ağları sarsmayı başardı. Ersun Yanal, kart sınırında olan Muriç’i Ankaragücü karşısında skor avantajını ele geçirebilirse kulübeye çekip, yerine Mevlüt’ü oynatmayı planlıyor.