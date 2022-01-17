Başkent Gözler Akademi FK-Nevşehir Belediyespor maç sonucu: 0-5

TFF 3. Lig 1. Grup 18. haftasında Başkent Gözler Akademi FK, sahasında karşı karşıya geldiği Nevşehir Belediyespor'a 5-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Polatlı İlçe
Hakemler: Emre Bulut xx, Serkan Öksüz xx, Denizcan Şahin xx
Başkent Gözler Akademi FK: Abdülbedi Kılıçer xx, Erkam Kömür xx, Furkan Kopuz xx (Murat Yılmaz dk. 80 ?), Çağrı Gülcü xx (İbrahim Serdar Aydın dk. xx 46), Talha Reşat Bulut xx (Ömer Erel dk. 80 ?), Tibet Oniz xx, Halilcan Doğan xx, Muhammed Şükrü Arslan xx (Hejar Tan dk. 71), Salih Seyis xx, Asım Aksungur xx, Hüseyin Yıldız xx
Nevşehir Belediye Spor: Furkan Keleş xx, Kadir Bilimler xx, Arif Cılak xx, Yıldıray Koçal xxxx, Niyazi Çolak xx (Emre Işık dk. 71 x), Uğur Uğur xx (Malik Karaahmet xx dk. 11), Abdullah Karmil xx (Emre Kars dk. 71 x), Ahmet Çelik xx (Ömer Gür dk. 80 ?), Hüseyin Civelek xxx (Furkan Yılgın dk. 80 ?), Samet Dağlı xx, Aykut Sarıdoğan xx
Goller: Yıldıray Koçal (dk. 34, 38, 61 ve 68), Hüseyin Civelek (dk. 64) (Nevşehir Belediye Spor)
Sarı kart: Erkam Kömür (Başkent Gözler Akademi FK)