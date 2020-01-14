‘Başkanlar artık sorumlu olmalı’

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, kulüplerin borçlanmasıyla ilgili önemli kararların alınması gerektiğini belirterek, “Anonim şirketlerde değil ama derneklerde kesinlikle ’başkan ve yönetim kurulunun borçlardan sorumlu olması’ maddesinin konulması elzemdir. Yani bunu koymadığınız sürece birçok çalıştay yaparız, sonuçta yine kulüpler bir yerlere toslar. Türk Futbolu’nun temel bir anayasası olmalı. Şimdi rastgele gidiyoruz. Kimin nereye ne zaman toslayacağı belli değil” dedi.