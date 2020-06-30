Ahmet Nur Çebi: TV yayını gerçekleştireceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin temmuz ayı sayısında yer alan yazısında, camiayı, ‘Bırakmam Seni’ kampanyalarına destek olmaya çağırdı. Çebi, “Kampanyamız, zamanla genişleyecek. Taraftarlarımızla buluşacağımız ve yoğun şekilde talep edilen ’Bırakmam Seni’ tişörtlerimizi satın alma fırsatını herkese sunacağımız bir televizyon yayını gerçekleştireceğiz. Beşiktaş için en ufak katkısını verebilecek herkesin fedakârlığına talibiz" ifadelerini kullandı