Başkan sahaya iniyor

Beşiktaş’ta önceki gün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ezici oy üstünlüğüyle Başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, bugün sahaya iniyor... Öncelikle mali durumu düzeltmek için çalışmaya başlayan ve Fikret Orman yönetiminin Eylül ayında UEFA için yapması gereken ödemelerin yapılmaması nedeniyle önceliği bu konuya veren Çebi, kulübün UEFA ile problem yaşamaması için ilk olarak bu sorunu halletmeyi planlıyor. ‘Beşiktaş’ın 1 kuruşunu bile israf ettirmem’ diyerek kulübün giderlerini kısacağını da belirten Çebi, bugün futbol takımını ziyaret edecek. Braga maçı öncesinde Ümraniye’ye kurmaylarıyla birlikte gidecek olan Beşiktaş Başkanı, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelecek.

Transfer rotası belirlenecek

Teknik direktör konusunda ilk etapta herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmeyen Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı’ya güvendiğini her açıklamasını belirtmişti. Avcı’ya olan güvenini bizzat iletecek olan Çebi, takımın bir an önce toparlanmasını istiyor. Çebi, Avcı ve teknik ekiple yapılacak olan görüşme ve takımın kalan haftalardaki performansına göre devre arasındaki transfer rotasını da belirleyecek.